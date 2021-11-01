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«Могла убить сама»: Соседи раскрыли новые подробности о семье из Кызыла, где дядя выбросил двух племянниц из окна 8 этажа

8:14:0411/1/2021,Дарья Костина
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Девочек 14 и 9 лет с различными травмами нашли у дома. Подростков доставили в больницу, однако девятилетняя девочка умерла. Подозреваемого в жестокой расправе задержали: им оказался 23-летний родственник погибших.

В Тыве в городе Кызыл утром, 31 октября, под окнами многоэтажки прохожие обнаружили двух девочек:14 и 9 лет с различными травмами. Фото: СК РФ по Республике Тыва
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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За последние несколько месяцев практически все города России «гремят» преступлениям в отношении малолетних. Буквально неделю назад «Курьер.Среда» рассказывал о жестоком убийстве школьницы в Вологде. И вот, снова убийство и снова - дети. В Тыве в городе Кызыл утром, 31 октября, под окнами многоэтажки прохожие обнаружили двух девочек: 14 и 9 лет с различными травмами. Подростков доставили в больницу, однако девятилетняя девочка умерла. Подозреваемого в жестокой расправе задержали: им оказался 23-летний родственник погибших. Как сообщили в Следственном Комитете по Республике Тыва, ранее парень был судим и находился в федеральном розыске после того, как скрылся от суда по делу об угоне машины.

- По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, в отношении малолетних). По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время с его участием проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается,- сообщили в СК РФ по Республике Тыва.

«Выбросил потому что, не слушались»: убийца двух школьниц рассказал на допросе, зачем пошел на отчаянный шаг

Новость о трагедии всколыхнула всю Россию. Многие недоумевали: как уголовник попал в квартиру, но позже все разъяснилось. Известно, что матери погибших девочек в тот роковой вечер дома не было. Женщина работает в кафе по ночам и одна воспитывала трех дочек. В тот день с детьми остался ее родственник и квартирант по совместительству. Однако у 23-летнего мужчины и девочек произошел конфликт. В ссоре, он выбросил двух девочек из окна на восьмом этаже. Третью дочь своей сестры он не тронул: школьница спала. Именно так он говорил на допросе.

Не смогла их воспитать правильно - убила: что думают о жестком убийстве школьниц в Тыве местные жители, знавшие семью

Это - версия следователей. Но у местных жителей есть и другая версия жесткой расправы над двумя школьницами. Пока одни жители Республики просят смертную казнь для 23-летнего дяди убитых девочек, другие активно обсуждают семью, где погибли девочки. По официальной информации, мама погибших была судима семь раз, в этом списке ходок есть отсидки и за наркотики, за грабеж и даже неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Вопрос напрашивается сам по себе: почему органы опеки семьей убитых школьниц не занимались?

Вот здесь мы немного остановимся: в прошлом году мать девочек забрала их у семьи, где ее дочери воспитывались продолжительное время. В беседе с «Курьер.Среда» 1 ноября местная жительница Алена (имя изменено- прим.редакции) рассказала, что женщина пила.

- Странно сдавать комнату мужчине, если у тебя растут девочки-подростки. Тем более, если ты человека совсем не знаешь и дома сама не ночуешь толком. Общепиты не работают, тем более круглосуточно даже на вынос, в эти отговорки вообще не верится. Она была лишена родительских прав и частенько била своих детей, соседи подтвердили. Девочки выросли у приемных родителей, - рассказывает жительница Кызыла 1 ноября.

Кстати, женщина озвучила и вовсе невероятную версию: девочек могла убить собственная мать.

- Она забрала всего год назад их, и, возможно, не смогла воспитать. Сейчас уже подростковый возраст - трудный период. Мать, которая с пеленок не смогла воспитать, что она может дать путного своим взрослым детям? Думаю, оба виноваты взрослые, а вину взял уголовник. Думаю, выпивали и дети резкие замечание стали делать, мать разозлилась и склоки пошли. Хотела напугать, но с пьяну не смогла удержать. Вторую как свидетеля убила. А теперь из себя работающую маму строит. Отсидевшая срок, - поделилась местная жительница.

Многочисленные родственники семьи, где произошло горе, общаться с «Курьер.Среда» отказались.

Накануне председатель правительства Республики Тыва Владислав Ховалыг выразил соболезнования по случаю убийства школьниц.

- Случилась страшная трагедия. В Кызыле нашли двух девочек с множественными травмами, обеих не стало. Это горькая утрата для родителей и для всего общества - терять детей. Трагический случай, произошедший с девочками, свидетельствует о необходимости усиления всего социального блока республики. Особая ответственность лежит на местной власти. Нужны конкретные меры, чтобы избежать таких случаев, перестроить работу для эффективного взаимодействия на всех этапах, - рассказал Владислав Ховалыг.

Сейчас пока неизвестно, когда пройдет прощание с девочками. Всем родителям республики Тывы рекомендовали не отпускать их одних на улицу. Расследование уголовного дела продолжается.

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тываубийство школьниц в Тыведядя убил
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Могла ли мать выбросить своих дочерей сама?

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