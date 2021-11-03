Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

«Даже лекарства бесплатного не предложили»: В Бердске бабушка спросила, как жить после ковида 9-летней внучке

8:37:4711/3/2021,Алина Бурова
0

Ученица 3 класса заразилась ковидом в школе. Класс посадили на карантин. У девочки была температура и сильно болела голова.

Девочка была на самоизоляции и четко соблюдала все требования врача. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусом

Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусомПродлят ли нерабочие дни Путина в России после 7 ноября: Политолог Кирилл Шкилев заявил о втором жестком локдаунеЕщё 189 новости

Есть ли реабилитация для детей, которые переболели ковидом? Этим вопросом задалась бердчанка Ольга.

Девятилетняя внучка Ольги заболела коронавирусом 11 октября. В настоящее время девочка идет на поправку, но как признается представительница заболевшей, температура еще держится.

- Девочка вернулась из школы. Температура у нее была 37.5, а к вечеру поднялась до 38.9. Класс до 26 октября посадили на карантин. У ребенка сильно болела голова. Кашля, правда, не было. Мы вызвали врача. По необходимости медик к нам приезжал. Я покупала все лекарства. Сейчас температура у ребенка держится, но мне сказали, что при ковиде такое бывает,- произнесла бабушка девочки.

По словам бердчанки, семье невозможно узнать интересующую информацию о постковидных симптомах и их влияниях на детский организм. В связи с этим, у Ольги возник вопрос о реабилитации.

- Если ребенок переболел ковидом, то должна же быть какая-то реабилитация? Например, у взрослых реабилитация проходит в каких-то санаториях под Новосибирском. Мы вот болели и нам даже лекарства бесплатного не предложили. Только позже от знакомых я узнала, что им их выдавали, - заявила горожанка.

Как сообщили «Курьер.Среда» в ЦГБ, реабилитация детей, переболевших ковидом, в Бердске не производится.

- Обращаться к педиатру нужно по поводу обследования дальнейшего. Если что-то есть, то направляем по конкретным специалистам,- заверили в городской поликлинике.

Напомним, что в период ноябрьской нерабочей недели в Бердске работают не только поликлиники, но и пункты вакцинации от коронавируса. Подробнее с графиком медицинского учреждения вы можете ознакомиться здесь.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ребенокреабилитациякоронавирусКовидвосстановление организма
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Должна быть реабилитация после ковида для детей?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раз
8:35:20 11/3/2021
В Новосибирской области транспортный налог вырастет в 1,7 раз
БердскПодробности смерти актера из «Бригады» Дмитрия Гуменицкого: за несколько месяцев до кончины он вышел из тюрьмы
8:32:32 11/3/2021
Подробности смерти актера из «Бригады» Дмитрия Гуменицкого: за несколько месяцев до кончины он вышел из тюрьмы
Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусом
8:25:07 11/3/2021
Новосибирская область установила рекорд по новым зараженным коронавирусом
БердскКак Бердск отметит День народного единства: Все о мероприятиях на 4 ноября 2021 года
8:19:35 11/3/2021
Как Бердск отметит День народного единства: Все о мероприятиях на 4 ноября 2021 года
Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером
8:06:31 11/3/2021
Самый разыскиваемый преступник России оказался миллионером
Казанская осенняя: почему святой лик Богородицы связан с поляками и Москвой. И зачем окуривать 4 ноября подвалы подожженным можжевельником
8:00:06 11/3/2021
Казанская осенняя: почему святой лик Богородицы связан с поляками и Москвой. И зачем окуривать 4 ноября подвалы подожженным можжевельником
БердскВ Бердске названо рекордное число зараженных коронавирусом за сутки на 3 ноября
7:59:09 11/3/2021
В Бердске названо рекордное число зараженных коронавирусом за сутки на 3 ноября
БердскС земли Бердской бригады спецназа ГРУ перенесут памятник погибшим в Чечне в парк Победы: Чтобы не пошел под бульдозер
7:47:22 11/3/2021
С земли Бердской бригады спецназа ГРУ перенесут памятник погибшим в Чечне в парк Победы: Чтобы не пошел под бульдозер
В Новосибирске вынесен приговор замдиректору клиники Мешалкина Евгению Покушалову
7:46:31 11/3/2021
В Новосибирске вынесен приговор замдиректору клиники Мешалкина Евгению Покушалову
У семьи Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора на съемках, пропал кот
7:26:46 11/3/2021
У семьи Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора на съемках, пропал кот