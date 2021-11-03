«Даже лекарства бесплатного не предложили»: В Бердске бабушка спросила, как жить после ковида 9-летней внучке

Есть ли реабилитация для детей, которые переболели ковидом? Этим вопросом задалась бердчанка Ольга.
Девятилетняя внучка Ольги заболела коронавирусом 11 октября. В настоящее время девочка идет на поправку, но как признается представительница заболевшей, температура еще держится.
- Девочка вернулась из школы. Температура у нее была 37.5, а к вечеру поднялась до 38.9. Класс до 26 октября посадили на карантин. У ребенка сильно болела голова. Кашля, правда, не было. Мы вызвали врача. По необходимости медик к нам приезжал. Я покупала все лекарства. Сейчас температура у ребенка держится, но мне сказали, что при ковиде такое бывает,- произнесла бабушка девочки.
По словам бердчанки, семье невозможно узнать интересующую информацию о постковидных симптомах и их влияниях на детский организм. В связи с этим, у Ольги возник вопрос о реабилитации.
- Если ребенок переболел ковидом, то должна же быть какая-то реабилитация? Например, у взрослых реабилитация проходит в каких-то санаториях под Новосибирском. Мы вот болели и нам даже лекарства бесплатного не предложили. Только позже от знакомых я узнала, что им их выдавали, - заявила горожанка.
Как сообщили «Курьер.Среда» в ЦГБ, реабилитация детей, переболевших ковидом, в Бердске не производится.
- Обращаться к педиатру нужно по поводу обследования дальнейшего. Если что-то есть, то направляем по конкретным специалистам,- заверили в городской поликлинике.
Напомним, что в период ноябрьской нерабочей недели в Бердске работают не только поликлиники, но и пункты вакцинации от коронавируса. Подробнее с графиком медицинского учреждения вы можете ознакомиться здесь.