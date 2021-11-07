Принудительную вакцинацию от коронавируса в России призвал ввести известный вирусолог

Известный российский вирусолог Петр Чумаков призвал ввести в России принудительную вакцинацию. Член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта заявил о низком уровне вакцинации, отметив, что «про это надо кричать».
По его словам, на фоне распространения новых мутация ковида, дельта-штамма необходимо вакцинировать не менее 80% населения. Однако сейчас, по данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в стране не превышает 48%.
-Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что это нужно во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, — высказался вирусолог в эфире «Радио России».
Он уверен, что потом россияне будут благодарить тех, кто насильно заставил их ставить прививки.
Иммунизация от ковида на уровне 80% должна быть уже сейчас, считает ученый. Он не исключает, что в дальнейшем процент привитых для коллективного иммунитета может увеличиться.
-А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий штамм, «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, — подчеркнул вирусолог.
Вместе с тем, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что за период нерабочих дней, объявленных в стране по указу президента Владимира Путина, темпы вакцинации от коронавируса выросли почти в 5 раз. По мнению главы Минздрава, в этом есть заслуга новых коронавирусных ограничений, которые «по подталкиванию населения для вакцинации».