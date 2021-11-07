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Принудительную вакцинацию от коронавируса в России призвал ввести известный вирусолог

10:32:0311/7/2021
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Петр Чумаков уверен, что из-за появления новых штаммов в дальнейшем придется увеличить процент привитых для коллективного иммунитета. А люди будут потом благодарить за то, что из заставляли сделать прививку.

Вирусолог Петр Чумаков: привитых от коронавируса россиян мало, «про это надо кричать». Фото: pixabay.com
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Известный российский вирусолог Петр Чумаков призвал ввести в России принудительную вакцинацию. Член-корреспондент РАН, завлабораторией Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта заявил о низком уровне вакцинации, отметив, что «про это надо кричать».

По его словам, на фоне распространения новых мутация ковида, дельта-штамма необходимо вакцинировать не менее 80% населения. Однако сейчас, по данным федерального оперативного штаба, коллективный иммунитет в стране не превышает 48%.

-Это очень непопулярно, конечно, то, что я скажу, но я считаю, что должна быть принудительная вакцинация. Вот могут меня там распять просто, но я думаю, что это нужно во имя этих людей, которые сейчас сопротивляются, — высказался вирусолог в эфире «Радио России».

Он уверен, что потом россияне будут благодарить тех, кто насильно заставил их ставить прививки.

Иммунизация от ковида на уровне 80% должна быть уже сейчас, считает ученый. Он не исключает, что в дальнейшем процент привитых для коллективного иммунитета может увеличиться.

-А если дальше так будет продолжаться — будет еще следующий штамм, «эпсилон», например, какой-нибудь, то возможно, что надо и 90% будет, — подчеркнул вирусолог.

Вместе с тем, министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что за период нерабочих дней, объявленных в стране по указу президента Владимира Путина, темпы вакцинации от коронавируса выросли почти в 5 раз. По мнению главы Минздрава, в этом есть заслуга новых коронавирусных ограничений, которые «по подталкиванию населения для вакцинации».

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иммунитеткоронавируспринудительная вакцинациядельта-штаммВакцинация.Петр Чумаков
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Почему люди отказываются ставить прививку?

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