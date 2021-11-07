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Дочь Пескова поддержала Кадырова в споре с Симоньян о нарушающих закон уроженцах Кавказа

11:33:3111/7/2021
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Елизавета Пескова считает, что в некоторых ситуациях СМИ не должны упоминать национальную принадлежность героев публикаций.

Дочь Пескова согласилась с главой Чечни Кадыровым. Фото: lisa_peskova

Елизавета Пескова, дочь пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, согласилась Рамзаном Кадыровым в споре с Маргаритой Симоньян. Глава Чечни ополчился на главного редактора RT из-за того, что СМИ не проверило национальность напавших на отца с ребенком молодых людей в Новой Москве.

Елизавета отметила, что СМИ не должны были публиковать национальность подозреваемых, пока точно не узнали ее. И вообще, касаться национальной принадлежности не стоит в определенных случаях, считает она.

Как сообщал "Курьер.Среда", Кадыров раскритиковал Симоньян за ее лова о кавказцах и призвал перестать пиариться на этой истории. По мнению главы Чечни, авторитетному СМИ следует проверять информацию, а не гнаться за хайпом. Он отметил, что главные редакторы средств массовой информации неоднократно и открыто заявляли ему, что без упоминания Северного Кавказа или его жителей не бывает просмотров.

Напомним, все началось с того, что 4 ноября группа молодых людей напала на мужчину с ребенком в Новой Москве. Они налетели толпой, а отец мальчика призвал их выяснить отношения один на один.

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национальностьдочь Песковаспор главы Чечни
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