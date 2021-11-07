Сбежавшего из психушки убийцу задержали в подмосковном Подольске

В Московской области задержали убийцу, который сбежал из психиатрической больницы. Его заметили и задержали в Подольске.
Напомним, происшествие произошло 4 ноября около 11 утра. По предварительным данным, беглец поругался с охранниками и сбежал из медучреждения, в котором находился на принудительном лечении. Особо опасного преступника, осужденного за убийство, Александра Кутузова, задержали и вскоре вернут обратно на лечение.
Отметим, что раньше из этой больницы уже сбегали преступники. Как сообщает Пятый канал, 15 лет назад из клиники совершили побег девять опасных пациентов. Они угнали авто и намеревались скрыться, однако быстро были задержаны.
В Новосибирской области 7 ноября тоже задержали опасного преступника, сбежавшего три дня назад их психбольницу. Евгения Артамонова поймали в Краснообске. Полиция Новосибирска предупреждала людей об опасности встречи с беглецом, который страдает раздвоением личности и приговорен к принудительному лечении.