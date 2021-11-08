Ученые создали новую вакцину против коронавируса из антител альпаки

Учёные придумали новую вакцину против коронавируса. На этот раз она создана из антител или нанотел альпаки. Бостонские ученые детской больницы заверяют, что такую вакцину будет проще производить.
Ученые отмечают, что вакцина разработана исключительно на основе белка. Ее конструкция состоит из двух компонентов: антител альпаки и части белка – шипа коронавируса, который связывается с рецепторами на клетках человека.
Примечательно, что к нанотелу альпаки возможно присоединить белок-шип или иные части вируса. Иными словами, вакцина способна бороться с различными видами коронавируса. Важный момент - уникальная вакцина не испортится в течение семи дней при комнатной температуре. Нынешние вакцины нужно хранить строго в холодильнике.
Ранее "Курьер. Среда" сообщал, что 8 ноября выяснилось, что срок действия QR-кода сократился. Как уточнили в Минздраве, это случилось из-за технических работ на портале Госуслуг. Срок действия QR-кодов не изменился.