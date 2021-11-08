Виновного в загадочной смерти дочери известного актера Владимира Конкина назвал СКР: Расследование гибели в бассейне длилось год

Расследование уголовного дела по факту смерти Софьи Конкиной, дочери заслуженного артиста РФ Владимира Конкина завершено. Об этом 8 ноября сообщила официальный представитель главка Следственного комитета России Светлана Петренко.
Напомним, расследование смерти молодой женщины длилось более года. Трагедия обрастала тайнами и слухами. Но следствие установило истинные причины гибели и виновных.
Как установили следователи, 22 сентября 2020 года Конкина плавала в бассейне фитнес-клуба «Джамп», в какой-то момент она начала тонуть. Но оказалось, что в клубе нет медицинского персонала, дежурного инструктора по плаванию. Поэтому оказать ей своевременную помощь не смогли. Спустя два дня Софья Конкина скончалась в больнице.
-Учредителю и управляющей ООО «Фитнес-клуб «Джамп» Анне Андриановой предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека (ст. 238 УК РФ). Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, - рассказала Петренко.
Кроме того, у Андриановой арестовано имущество на 11 млн рублей ради обеспечения иска, который подал в порядке гражданского судопроизводства Владимир Конкин, признанный потерпевшей стороной. Напомним, что сам актер считал смерть дочери убийством.
Как указала Петренко, по делу о гибели Конкиной провели ряд экспертиз, в том числе сложные комиссионные медэкспертизы, допросили множество свидетелей и специалистов. В итоге причастность Андриановой к преступлению у следствия не вызывает сомнения.
Вскоре прокуратура утвердит обвинительное заключение, основываясь на собранных доказательствах, и передаст уголовное дело в суд.