В России QR-код будет выдаваться без регистрации на госуслугах с 16 ноября

Михаил Мишустин сообщил, что с 16 ноября QR-код о вакцинации от коронавируса можно будет получить без регистрации на госуслугах. Его будут выдавать вместе с сертификатом о вакцинации в МФЦ. Также документ будет доступен в бумажном виде. Такое решение премьер-министр обосновал тем, что большинству россиян неудобно использовать сайт для данной процедуры.
– Большинству такой вариант будет комфортнее. Не все зарегистрированы на сайте госуслуг. Также такое предложение актуально для лиц, не имеющих возможности, распечатать документ самому, – заявил Мишустин.
До введения таких правил, QR-код приходил автоматически после прохождения вакцинации либо перенесенного заболевания в личный кабинет пользователя. Но личность владельца аккаунта должна быть подтверждена регистрацией и обработкой данных.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Сибири жители, которые перенесли коронавирус, жалуются на ковидную аллергию. Побочный эффект проявляется в виде зуда, волдырей и покраснений на поверхности кожи.