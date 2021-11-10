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В России QR-код будет выдаваться без регистрации на госуслугах с 16 ноября

5:54:0311/10/2021
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Михаил Мишустин сообщил, что документ должен быть доступен и в бумажном виде.

Теперь документ будет доступен в бумажном виде. Фото: Pixabay.com

Михаил Мишустин сообщил, что с 16 ноября QR-код о вакцинации от коронавируса можно будет получить без регистрации на госуслугах. Его будут выдавать вместе с сертификатом о вакцинации в МФЦ. Также документ будет доступен в бумажном виде. Такое решение премьер-министр обосновал тем, что большинству россиян неудобно использовать сайт для данной процедуры.

– Большинству такой вариант будет комфортнее. Не все зарегистрированы на сайте госуслуг. Также такое предложение актуально для лиц, не имеющих возможности, распечатать документ самому, – заявил Мишустин.

До введения таких правил, QR-код приходил автоматически после прохождения вакцинации либо перенесенного заболевания в личный кабинет пользователя. Но личность владельца аккаунта должна быть подтверждена регистрацией и обработкой данных.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» сообщал, что в Сибири жители, которые перенесли коронавирус, жалуются на ковидную аллергию. Побочный эффект проявляется в виде зуда, волдырей и покраснений на поверхности кожи.

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