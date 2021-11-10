В Бердске под суд попала вахтер школы №1. Она не хотела возвращать найденный телефон ребенку

В Бердске возбудили уголовное дело в отношении вахтера школы №1. Работника обвинили в присвоении вещей ученика.
Напомним, как сообщал ранее «Курьер.Среда», в октябре 2018 года 11-летний мальчик заговорился на перемене с друзьями и оставил телефон рядом с терминалом оплаты за питание. На первом же уроке он заметил потерю и пошел искать смартфон. Вахтер сказала, что телефон не видела. После уроков в школу пришла мать мальчика и начала искать телефон вместе с сыном. На ее вопросы об обнаружении вещи, вахтер отвечала отрицательно. Когда мать решила набрать номер сына, телефон был выключен. Через пару дней родители мальчика обратились к завучу школы и посмотрели вместе видео с камер наблюдения. На нем было видно, что телефон нашла проходящая мимо женщина и отдала устройство в руки вахтеру. Данное видео после просмотра куда-то исчезло. После разбирательств, телефон семье вахтер вернула и призналась в содеянном. По словам отца мальчика, через два месяца того же года у сына пропала и сумка со школьными принадлежностями для ИЗО. В этот день работала та же женщина, что и взяла телефон. Завуч отказалась смотреть видео с камер наблюдения. Отец мальчика писал заявления в полицию, просил разобраться прокуратуру. Но ему снова и снова отказывали в заведении уголовного дела. Прокуратора несколько раз отправляла на доработку материалы. И вот, на момент возбуждения уголовного дела, отцу ребенка показалось, что справедливость восторжествует, однако, не успев дело открыть, его тут же закрыли.
- В суде сообщили, что вахтер дала явку с повинной, а отягчающих обстоятельств нет. Констатировали факт совершения уголовного преступления, а раз уж сама призналась, то суд постановил дело закрыть без вынесения наказания,- проговорил отец школьника 10 ноября.
В бердском городском суде информацию о закрытии уголовного дела подтвердили.
- Дело прекращено 18 марта 2021 года, - отметили в пресс-службе суда.
Как сообщил отец школьника, в ситуации произошедшей с его сыном он заподозрил, несколько отягчающих обстоятельств статьи 63 УК РФ. По мнению родителя, это совершение преступления с использованием доверия, оказанного виновному в силу его служебного положения, а также совершение преступления в отношении несовершеннолетнего работником образовательной организации.
По словам отца, во время рассмотрения дела в суде, вахтера школы №1 уволили, однако как только ситуация более-менее разъяснилась, женщину вновь приняли на работу. После придания истории огласке, руководство школы и учителя даже изменили тон общения с мальчиком и его семьей.
- Все свои надежды при разных случаях люди доверяют именно вахтеру, ведь он нас и охраняет, и служит связующим звеном для всех посетителей. Даже фраза такая есть «нашли потерянную вещь, отнесите на вахту». Именно поэтому женщина, нашедшая телефон, спокойно отдала его вахтёру. Она не спрашивала ни документов, ни даже просто имени по причине наличия статуса и служебного положения,- отметил родитель.
Отметим, что родителям школы №1 предлагали перейти на платные шкафчики. Как сказал педагог, вещи можно оставить и в гардеробе, однако там вечно что-то теряется. Неравнодушный отец заподозрил, что потери в гардеробе происходят не просто так.
- Сообщали, что кабинки поставили на деньги собранные с родителей в попечительский совет, а потом они же родителям сдаются в аренду. Замкнутый круг какой-то,- произнес бердчанин.
Как утверждал директор школы №1, после ситуации с потерей телефона, в школе составили регламент обращений с найденными вещами. Он касается абсолютно всех — учителей, учеников, вахтеров. Каждый день в школе назначаются администраторы, которым нужно отдавать находки. Они их сохраняют и ищут хозяев.