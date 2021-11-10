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Во Владивостоке женщина смогла убежать от 2-х напавших на нее медведей

6:56:2611/10/2021
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Женщина успела забежать в дом за секунды и закрыть калитку.

Медведи напали на женщину. Ей удалось убежать. Фото: Pixabay.com

Во Владивостоке женщина едва не стала жертвой двух медведей. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. На них видно, как семья возвращается домой поздним вечером. Женщина вместе с мужем и ребенком входят в дом, а через пару минут мимо ворот строения проходят два медведя. После чего из дома выходит женщина с сумкой в руках и направляется вслед за зверями.

На минуту она пропадает из объективов, а затем выбегает из-за угла и еле успев запереть за собой ворота, забегает в дом. Прибежавшие животные уперлись лапами на забор и высматривали свою жертву, которая уже была за стеной. Видео стало распространяться на просторах интернета. А женщина набирает популярность из-за данного инцидента. Удалось ли поймать медведей, неизвестно.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Сингапуре руководство страны перестанет оплачивать лечение от коронавируса гражданам, которые не поставили прививку от вируса. Сообщается, что сейчас на территории страны вакцинацию прошло 85% граждан.

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