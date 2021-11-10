Во Владивостоке женщина смогла убежать от 2-х напавших на нее медведей

Во Владивостоке женщина едва не стала жертвой двух медведей. Инцидент попал в объективы камер видеонаблюдения. На них видно, как семья возвращается домой поздним вечером. Женщина вместе с мужем и ребенком входят в дом, а через пару минут мимо ворот строения проходят два медведя. После чего из дома выходит женщина с сумкой в руках и направляется вслед за зверями.
На минуту она пропадает из объективов, а затем выбегает из-за угла и еле успев запереть за собой ворота, забегает в дом. Прибежавшие животные уперлись лапами на забор и высматривали свою жертву, которая уже была за стеной. Видео стало распространяться на просторах интернета. А женщина набирает популярность из-за данного инцидента. Удалось ли поймать медведей, неизвестно.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Сингапуре руководство страны перестанет оплачивать лечение от коронавируса гражданам, которые не поставили прививку от вируса. Сообщается, что сейчас на территории страны вакцинацию прошло 85% граждан.