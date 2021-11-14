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Через месяц после полета в космос на корабле Безоса бизнесмен погиб в авиакатастрофе

5:35:5011/14/2021
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Во время крушения самолета разбился основатель и глава компании Medidata 49-летний Глен де Врис.

Бизнесмен Глен до Врис разбился в самолете. Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Blue Origin
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Основатель и глава компании Medidata 49-летний Глен де Врис, слетавший в космос на корабле мультимиллиардера Джеффа Безоса, погиб при крушении самолета. Об этом 13 ноября, сообщили в агентстве Reuters со ссылкой на полицию штата.

Легкий самолет Cessna 172 разбился на территории парка неподалеку от озера Кема к северо-западу от Нью-Йорка. В салоне авиасудна находился еще один человек, который тоже погиб на месте.

- Такая трагическая потеря. Теплый и полный жизни, Глен заставил нас смеяться и осветить комнату. Он был провидцем и новатором — настоящим лидером, — написал Безос на своей странице в Twitter.

Пока неизвестно по какой причине произошло крушение самолета, идет расследование причин трагедии.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что 13 октября корабль New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса совершил второй пилотируемый полет. Кроме Глена до Ври в космос тогда отправился актер в возрасте 90 лет и еще два пассажира — всего четыре туриста. 11 минут длился весь полет, из которых 110 секунд ушли на вертикальный разгон. Высота полета корабля составила 105 километров.

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космосполетавиакатастрофасмерть бизнесменаГлен де Врис
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