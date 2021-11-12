Умер академик Евгений Чазов - выдающийся кардиолог, лечивший Брежнева и Андропова

Скончался академик РАН и почетный директор НМИЦ кардиологии Евгений Чазов на 93-м году жизни, сообщили 12 ноября в пресс-службе Минздрава РФ.
«Выдающийся кардиолог и ученый, создатель тромболитической терапии — о Евгении Ивановиче можно без преувеличения сказать, что он спас миллионы жизней», — отметили в ведомстве.
Научные разработки Чазова спасли миллионы людей.
«Эксперимент по применению фибролизина — препарата для растворения тромбов при лечении инфаркта миокарда — Евгений Иванович провел на себе. Впоследствии применение усовершенствованной тромболитической терапии спасло жизнь тысячам людей. За эту разработку Евгений Чазов в 1982 году был удостоен Ленинской премии», — сказано в сообщении министерства.
Соболезнования родным и коллегам Чазова выразил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Евгению Чазову должны быть благодарны за систему лечения в России больных инфарктом миокарда, которая является самой совершенной в мире.
Евгений Чазов родился в 1929 году в Нижнем Новгороде. Выпускник Киевского мединститута, он много лет работал в Институте терапии (позже — Институт кардиологии), где занимался в том числе разработкой новых препаратов.
В качестве начальника 4-го управления Минздрава СССР он консультировал в том числе и руководителей страны — Леонида Брежнева, Юрия Андропова. Среди его пациентов были маршалы Георгий Жуков и Константин Рокоссовский, писатель Константин Симонов, композитор Дмитрий Шостакович, глава академии наук Мстислав Келдыш, президент Египта Гамаль Насер.
В 1996 году Чазов участвовал в операции на сердце президента Бориса Ельцина.
В 1968–1986 годах Чазов был заместителем министра, а в 1987–1990 годах — министром здравоохранения СССР.
В 1985 году Чазов получил Нобелевскую премию мира от имени движения «Врачи за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого он был вместе с американским кардиологом Бернардом Лауном.