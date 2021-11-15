Прокуратура запросила 4,5 года колонии подростку, ударившему росгвардейца на несакционированной акции в Москве

В Москве завершается судебный процесс по уголовному делу подростка, который ударил бойца Росгвардии во время несанкционированной акции 23 января. Во время прений сторон представитель прокуратуры, представляющий гособвинение, потребовал 4,5 года воспитательной колонии обвиняемому.
Как передает РИА Новости со ссылкой на Тверской районный суд, несовершеннолетнему инкриминируют несколько эпизодов по ч. 1 ст. 318 УК РФ - применение насилия к представителю власти, не опасного для здоровья:
"За каждый эпизод гособвинение запросило 2,5 года лишения свободы. Окончательно - 4,5 года лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии".
На январском митинге недалеко от ул. Большая Дмитровка подсудимый "нанес сотруднику Росгвардии удар в область ноги". В качестве меры пресечения на время судебного следствия ему избрали запрет определенных действий: нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00, использовать средства связи и интернет.
По информации РЕН ТВ, молодой человек пришел на акцию в центре Москвы с измазанным красной краской бинтом на голове. Он позировал перед СМИ, демонстрируя травму якобы полученную при разгоне несогласованного властями митинга.
Напомним, что массовые акции в поддержку отправленного в колонию Алексея Навального прошли во многих российских городах 23 и 31 января, 2 февраля и 21 апреля 2021 года. Десятки уголовных дел завели за нападения на силовиков, а также за хулиганство, участие в незаконных акциях и призывы к ним.