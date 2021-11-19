Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
19.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Красная Луна 19 ноября 2021: Тайны единственного длинного лунного затмения за последние 100 лет раскрыл астроном планетария Новосибирска. Точное время затмения в Сибири и на Дальнем Востоке

3:15:2311/19/2021,Дарья Костина
0

Специалист из Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, что возможно, жители области почти и не заметят это затмение, и вот почему.

19 ноября, жители всего Земного шара станут свидетелями необычного явления - частного лунного затмения, которое будет еще и самым продолжительным за последние 100 лет. Фото: "Курьер.Среда"

19 ноября жители всего земного шара станут свидетелями необычного явления - частного лунного затмения, которое будет еще и самым продолжительным за последние 100 лет. Начнется оно в 09:02 по всемирному времени или 12:02 по Москве. Итак, ранее «Курьер.Среда» беседовал с астрологом Владимиром Агастьяновым. Специалист рассказывал, как затмения можно использовать для улучшения своей жизни. А теперь, «Курьер.Среда» решил рассказать про одно из самых загадочных и прекрасных явлений с точки зрения не менее загадочной науки - астрономии. Специалист из Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров рассказал, что возможно, жители области почти и не заметят это затмение, и вот почему.

- Затмение, мы - жители Новосибирской области, можем не увидеть, широта такая. Из нашей точки виден только конец лунного затмения: будет темнеть, и мы увидим только конец примерно в 17:30 это будет и, примерно, до 19:00, но это будет не такое затмение, это будет можно сказать полутень. Вообще, затмения бывают достаточно часто. Есть частные и полные затмения. Луна вращается вокруг земли, то выше, то ниже. Затмения бывают раза 1-2 в год. Частное лунное - частично не видна яркая светлая сторона. Когда луна полностью кровавая. Частные лунные затмения бывают чаще, чем солнечные, - рассказал астроном Андрей Никифоров.

Трансляцию лунного затмения 19 ноября смотрите здесь. В Европе это затмение начнётся утром и будет недостаточно заметно. А вот россияне увидят затмение на Дальнем Востоке, Чукотке и Камчатке.

После лунного затмения землян ждет и солнечное, которое мы сможем увидеть скоро - 4 декабря. Известно, что небесное явление будет длиться 1 минуту и 54 секунды. Время затмения по всемирному времени - 07:41, по Москве — 10:34 утра. Кстати, астроном Антон Никифоров напомнил, все, кто не сможет полюбоваться затмением, могут успокоиться, ведь затмения всегда можно предугадать и посмотреть в следующие разы.

- Солнечное затмение, которое будет после лунного - 4 декабря. Будет хорошо видно в Антарктиде. Также его увидят: южная Африка, Австралия, но частично, а вот Новосибирская область его не увидит. Что касается коридоров затмений, то таких в астрономии нет, это к астрологам. Можно сказать только, что этот коридор - промежуток между Лунным и Солнечным затмением. Когда мы видим лунное затмение, то через какое-то время, примерно через 2 недели, будет и солнечное. Бывает, что сначала солнечное, а потом лунное. В следующем году, 16 мая, будет еще затмение, - рассказал Андрей Никифоров.

Кстати, специалист Большого новосибирского планетария рассказал и еще одну интересную новость - сибиряки увидят самую яркую комету 2021 года уже в декабре этого года.

Резюмируем: лунное затмение состоится 19 ноября с 09:03 до 15:04 по времени Москвы. Луна пройдет через южную часть тени Земли по орбите. В тень Земли в 12:04 по московскому времени погрузится 0,97 лунного диска. Частное теневое затмение будет происходить 3 часа 28 минут или с 10:20 до 13:48 по Москве. Расскажем подробнее о небесном явлении 19 ноября:

1.В 09:03 по Москве Луна дотронется земной полутени и с этого момента начнется полутеневое затмение. Его будет трудно разглядеть без специальных приборов, но к его концу оно станет более ярким.

2. В 10:20 по Москве Луна полностью погрузится в земную полутень и коснется земной тени. Это и есть ознаменование старта частного затмения. Земляне смогут четко разглядеть потемнение западного лимба Луны, которая начнет погружаться в земную тень.

3. В 12:04 по Москве произойдет максимальная фаза частного затмения. В этот момент Луна на 0,97 своего диаметра, практически полностью, попадет в тень Земли. Именно в этот период человечество сможет лицезреть полное затемнение Луны.

4. В 13:48 по Москве Луна полностью выйдет из тени Земли. В эти секунды начнется полутеневое затмение.

5. В 15:04 по Москве Луна полностью выйдет из земной полутени и это станет завершением небесного явления.

Наибольшая фаза частного затмения составит 0,974 в 12:04 по Москве. При этом вся длительность небесного явления составит 6 часов 01 минута.

Теневое затмение будет длиться 3 часа 28 минут.

Стоит отметить, что в Амурской области затмение продлится 4 часа 27 минут 18 секунд. На Дальнем востоке россияне смогут любоваться затмением с 15.03 минут по местному времени. В Новосибирской области - с 13.03.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
новосибирскпланетарийсолнечное затмениезатмение21 лунный день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы будете смотреть затмение 19 ноября?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Хакасии 8-летняя девочка скончалась от перитонита. Врач боялась к ней подойти после положительного теста на коронавирус1
Красная Луна 19 ноября 2021: Тайны единственного длинного лунного затмения за последние 100 лет раскрыл астроном планетария Новосибирска. Точное время затмения в Сибири и на Дальнем Востоке
Какой сегодня церковный праздник 19 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Погода в Бердске 19 ноября 2021: самая высокая температура недели прогнозируется на эту пятницу в городе1

Последние новости

В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
4:27:05 11/19/2021
В Новосибирске на стройплощадке была обнаружена минометная мина времен войны
Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться
4:16:21 11/19/2021
Врач-гематолог рассказал, почему у россиян бывает «жирная кровь» и как с этим бороться
Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы
4:00:51 11/19/2021
Очень строгие запреты для каждого верующего на праздник иконе Божией Матери «Взыграние Младенца»: и три важных дела. Текст красивой молитвы
На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев
3:58:06 11/19/2021
На польско-белорусской границе погиб годовалый ребенок сирийских беженцев
В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь
3:45:53 11/19/2021
В Иркутской области отец 9 лет насиловал свою малолетнюю дочь
БердскКомета Leonard C/2021 A1: Астронавт Большого новосибирского планетария рассказал, где увидеть звезду с хвостом из созвездия Гончие псы с 12 по 15 декабря 2021 года
3:43:21 11/19/2021
Комета Leonard C/2021 A1: Астронавт Большого новосибирского планетария рассказал, где увидеть звезду с хвостом из созвездия Гончие псы с 12 по 15 декабря 2021 года
«Взыграние Младенца»: чудеса святого лика Богородицы. О чем молятся Богоматери верующие 20 ноября
3:30:46 11/19/2021
«Взыграние Младенца»: чудеса святого лика Богородицы. О чем молятся Богоматери верующие 20 ноября
БердскПрививка вместо стоматолога: в Бердске появится новый пункт вакцинации от коронавируса в ЦГБ с 19 ноября
3:30:41 11/19/2021
Прививка вместо стоматолога: в Бердске появится новый пункт вакцинации от коронавируса в ЦГБ с 19 ноября
БердскКрасная Луна 19 ноября 2021: Тайны единственного длинного лунного затмения за последние 100 лет раскрыл астроном планетария Новосибирска. Точное время затмения в Сибири и на Дальнем Востоке
3:15:23 11/19/2021
Красная Луна 19 ноября 2021: Тайны единственного длинного лунного затмения за последние 100 лет раскрыл астроном планетария Новосибирска. Точное время затмения в Сибири и на Дальнем Востоке
Можно ли 20 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?
3:00:41 11/19/2021
Можно ли 20 ноября убираться, солить капусту и ходить на кладбище в праздник иконы Божией Матери «Взыграние Младенца»?