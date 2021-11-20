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Получившая страшные ожоги на пожаре Марина Хлебникова с помощью магов избавлялась от привидения в своей квартире

10:21:5811/20/2021
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Пугающий «страшный человек» несколько лет досаждал артистке, она приглашала экстрасенсов, чтобы выгнать его из дома. Но ничего не помогло.

Марина Хлебникова боролась с привидением Фото: marina_hlebnikova_official

Марина Хлебникова после пожара продолжает бороться за свою жизнь. Певица, получившая страшные ожоги, несколько лет подряд пыталась избавиться от досаждавшего ей в квартире «страшного человека». Для того, чтобы очистить жилище, исполнительница звала на помощь магов, чародеев и экстрасенсов, но ничего не помогало.

Противостояние с привидением началось еще в 2011 году. Тогда она стала замечать некоторые странности и заявила о ни в эфире РЕН ТВ.

- Этот человек пугающий, потому что я его не знаю. Он всегда находится вполоборота, и всегда закрыто лицо, — цитировал напуганную звезду эстрады телеканал.

Хлебникова рассказывала, что «страшный человек» ее постоянно преследовал, никакие силы приглашенных специалистов не приносили результата. Смерть ее супруга в 2018 году также сопровождалась некими странными обстоятельствами.

Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в четверг вечером в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Певица очень сильно пострадала, она получила ожоги тела и дыхательных путей.

Медики говорят, что сильно обгорело лицо исполнительницы и ей придется делать операции по пересадке кожи. В настоящее время идет борьба за жизнь пострадавшей — она на ИВЛ в медикаментозной коме.

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пожарпривидениеПевица.Марина Хлебникова
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