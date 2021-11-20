Получившая страшные ожоги на пожаре Марина Хлебникова с помощью магов избавлялась от привидения в своей квартире

Марина Хлебникова после пожара продолжает бороться за свою жизнь. Певица, получившая страшные ожоги, несколько лет подряд пыталась избавиться от досаждавшего ей в квартире «страшного человека». Для того, чтобы очистить жилище, исполнительница звала на помощь магов, чародеев и экстрасенсов, но ничего не помогало.
Противостояние с привидением началось еще в 2011 году. Тогда она стала замечать некоторые странности и заявила о ни в эфире РЕН ТВ.
- Этот человек пугающий, потому что я его не знаю. Он всегда находится вполоборота, и всегда закрыто лицо, — цитировал напуганную звезду эстрады телеканал.
Хлебникова рассказывала, что «страшный человек» ее постоянно преследовал, никакие силы приглашенных специалистов не приносили результата. Смерть ее супруга в 2018 году также сопровождалась некими странными обстоятельствами.
Ранее «Курьер.Среда» сообщал, что в четверг вечером в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Певица очень сильно пострадала, она получила ожоги тела и дыхательных путей.
Медики говорят, что сильно обгорело лицо исполнительницы и ей придется делать операции по пересадке кожи. В настоящее время идет борьба за жизнь пострадавшей — она на ИВЛ в медикаментозной коме.