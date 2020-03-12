Маски за 100 рублей отказываются брать у поставщиков во время эпидемии аптеки Бердска

В бердских аптеках снова наблюдается дефицит медицинских масок. Их нет у поставщиков даже дорогих. Бердский завод по производству медизделий еще не получил лицензию. В Китай не экспортируют.

В некоторых аптеках Бердска маски можно было купить за 21 рубль упаковку из трех штук

В Бердске снова ощущается дефицит медицинских масок. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» 12 марта Елена, в четырех аптеках на ул. Ленина накануне она не смогла купить масок, которые были крайне нужны ее бабушке.

— Она получает химиотерапию, поэтому у нее снижен иммунитет. Мы собирались ее повести к врачу, поэтому решили приобрести медицинские маски, чтобы случайно не подхватить инфекцию, которая очень опасна для бабушки. Но в ближайших аптеках по дороге на работу я не смогла их купить, — рассказала Елена.

Она недоумевает: почему в бердских аптеках есть дефицит масок в то время, как в городе на химзаводской промплощадке недавно открылось производство этих медицинских изделий. Или их в Китай отправляют?

В Китай и вообще за границу экспорт масок из России запрещен со 2 марта по 1 июня, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Правительство России на фоне распространения коронавируса временно ограничило вывоз из страны некоторых видов медицинских изделий и оборудования: медицинские маски, бахилы, перчатки и халаты, защитные респираторы и очки, комбинезоны и костюмы химзащиты, маски с противоаэрозольными фильтрами, некоторые дезинфицирующие и противовирусные средства. В Госдуме звучало предложение во время эпидемий вирусных заболеваний не пускать медицинские маски в розничную реализацию, а выдавать их бесплатно через поликлиники и органы МЧС.

А бердское предприятие, которое в конце февраля посетил глава минпромторга Новосибиркой области Андрей Гончаров, как оказалось, все еще не имеет лицензии на производство медицинских масок. Как сообщал «Курьер. Среде. Бердск», тогда заявляли, что предприятие «Медсклад» будет выпускать 80 тыс. уникальных многоразовых масок в сутки. Они помогут обезопасить жителей региона от вирусных инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Это первое в области подобное предприятие, организованное в связи с возросшей потребностью в продукции данного вида, и в ближайшие несколько месяцев производственная линия заработает в полную мощность, а выпускаемая продукция получит все необходимое документационное обеспечение.

— В настоящее время предприятие находится в процессе технологической наладки оборудования и подготовки образцов для лицензирования в Росздравнадзоре. Совместно с руководством Минпромторга России мы поддерживаем нашего производителя, и делаем все, чтобы он получил нужные разрешения и занимался реализацией продукции в том числе через аптечные сети, – отметил Гончаров на открытии производства в Бердске.

Министр подчеркнул, что заказы на поставку масок поступают со всей России, Китая, Казахстана и Монголии, но приоритеты будут отданы обеспечению масками жителей Новосибирской области и Российской Федерации. После завершения процедур лицензирования, которые по предварительным подсчетам могут занять от двух месяцев, изделия смогут использоваться в том числе в медицинских учреждениях.

— Дефицит масок есть. Время от времени они появляются по той цене, которая нас устраивает. К сожалению, их нет у поставщиков. Их просто негде купить. В Бердске производство открыли, но оно еще не сертифицировано, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» директор сети аптек «Бердская» Ольга Калганова.

По ее словам, ее аптечная сеть покупает маски у официальных дистрибьюторов — компании «Катрен» и других, которые официально заявлены как партнеры по поставке медикаментов. А им, судя по всему, не дают производители.

— Мы берем маски по 5-6 рублей, не дороже в сложившихся ажиотажных условиях. Всегда они стоили около 2 рублей. Сегодня Росздравнадзор применяет санкции к завышению цен на маски. Но их нет ни по каким ценам. Если мне поставщик предложит по 100 рублей, я, естественно, брать не буду. Людям это не нужно, — оценила Ольга Алексеевна.

Между тем, еще в конце февраля мэр Бердска своим постановлением приказал отменить все массовые мероприятия, ввести масочный режим в кафе и магазинах, в поликлиниках вести отдельный прием пациентов, а аптекам рекомендовано иметь достаточный ассортимент лекарств для борьбы с ОРВИ и гриппом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Наличие медицинских масок и антивирусных средств в аптеках города поручил проверить подчиненным мэр Бердска Евгений Шестернин после того, как стоимость медицинских масок подскочила в некоторых аптеках в 10 раз, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Фармацевты говорили, что по такой цене продают поставщики, а покупатели берут сразу оптом.

Примечательно, что во взрослой поликлинике №1 Бердска кашляющие и чихающие люди стоят в очереди в регистратуру без масок. Единицы приходят на приме к врачу в медицинских масках. «Коронавирус же до нас еще не дошел», — аргументируют пациенты. Хотя эпидемия ОРВИ и гриппа все еще шагает по Бердску. 10 марта была запись к терапевту на 24-е число. Как печально шутили очередники — за две недели либо помрешь, либо выздоровеешь.