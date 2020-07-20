Право на ответ: «Администрация Бердска обсуждает вопросы строительства полигона и собирается обсуждать в дальнейшем»

Бердские чиновники потребовали от редакции «Курьер. Среда Бердск» опровержения информации, опубликованной в статье «Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть Бердска».
В публикации едет речь о намеченных на 20 июля публичных слушаниях, касающихся бердских правил землепользования и застройки. И где новый полигон ТКО, строящийся на территории Искитимского района, обсуждать не будут, поскольку это земля соседнего муниципального образования.
Звонившие в «Курьер. Сред. Бердск» горожане, протестующие против появления мусорного полигона «под носом у Бердска», интересовались — будут ли на публичных слушаниях говорить об этой свалке, ведь дорога к ней идет по бердской земле, есть ли она в новом генплане, в соответствие которому приводят правила землепользования и застройки.
Чтобы прояснить ситуацию, редакция обратилась к начальнику градостроительного управления Дмитрию Ескову, организатору публичных слушаний. Он ответил, что речь о свалке, которую начали строить у бердского кладбища в Искитимском районе, на запланированных публичных слушаниях не пойдет:
— Даже близко таких разговоров не будет. Потому что это, во-первых, не наша территория, а соседнего района. Во-вторых, мы планируем обсуждать территорию Бердска — наши зоны, приводим правила землепользования и застройки в соответствие генплану, утвержденному в этом году.
А посему заголовок и содержание статьи, по мнению редакции, не противоречат друг другу. И поэтому нет повода для опровержения. Прошедшие и запланированные властью обсуждения с народом или на более высоком уровне темы будущей свалки никакого отношения не имеют в статье о публичных слушаниях 20 июля, посвященных правилам землепользования и застройки Бердска и где искитимский полигон ТКО власть обсуждать с народом не собирается.
Законом о СМИ, помимо опровержения, предусмотрено право на ответ, которым вправе воспользоваться бердская администрация. Опровержению же подлежит недостоверная информация.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», известие о строительстве мусорного полигона у бердской границе взбудоражило общественность. Ее противники встают в пикеты, собирают подписи единомышленников, создали протестную петицию и фонд борьбы со свалкой, пишут губернатору и президенту, наклеивают на автомобили лозунги «Бердск против мусорного полигона».
«Курьер. Среда. Бердск» получает ответы на запросы из региональной власти. Вроде, строительство незаконно. Но окончательного решения о запрете нет.
А пока чиновники пишут письма в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».