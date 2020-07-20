Право на ответ: «Администрация Бердска обсуждает вопросы строительства полигона и собирается обсуждать в дальнейшем»

Бердские чиновники требуют от «Курьер. Среда. Бердск» опровергнуть достоверную информацию о том, что на публичных слушаниях 20 июля обсуждать с народом тему мусорной свалки на территории Икитимского района власть не собирается.

Активно выражают свой протест относительно строительства полигона ТКО жители Бердска

Бердские чиновники потребовали от редакции «Курьер. Среда Бердск» опровержения информации, опубликованной в статье «Обсуждать новую мусорную свалку с горожанами не собирается власть Бердска».

В публикации едет речь о намеченных на 20 июля публичных слушаниях, касающихся бердских правил землепользования и застройки. И где новый полигон ТКО, строящийся на территории Искитимского района, обсуждать не будут, поскольку это земля соседнего муниципального образования.

Звонившие в «Курьер. Сред. Бердск» горожане, протестующие против появления мусорного полигона «под носом у Бердска», интересовались — будут ли на публичных слушаниях говорить об этой свалке, ведь дорога к ней идет по бердской земле, есть ли она в новом генплане, в соответствие которому приводят правила землепользования и застройки.

Чтобы прояснить ситуацию, редакция обратилась к начальнику градостроительного управления Дмитрию Ескову, организатору публичных слушаний. Он ответил, что речь о свалке, которую начали строить у бердского кладбища в Искитимском районе, на запланированных публичных слушаниях не пойдет:

— Даже близко таких разговоров не будет. Потому что это, во-первых, не наша территория, а соседнего района. Во-вторых, мы планируем обсуждать территорию Бердска — наши зоны, приводим правила землепользования и застройки в соответствие генплану, утвержденному в этом году.

А посему заголовок и содержание статьи, по мнению редакции, не противоречат друг другу. И поэтому нет повода для опровержения. Прошедшие и запланированные властью обсуждения с народом или на более высоком уровне темы будущей свалки никакого отношения не имеют в статье о публичных слушаниях 20 июля, посвященных правилам землепользования и застройки Бердска и где искитимский полигон ТКО власть обсуждать с народом не собирается.

Законом о СМИ, помимо опровержения, предусмотрено право на ответ, которым вправе воспользоваться бердская администрация. Опровержению же подлежит недостоверная информация.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», известие о строительстве мусорного полигона у бердской границе взбудоражило общественность. Ее противники встают в пикеты, собирают подписи единомышленников, создали протестную петицию и фонд борьбы со свалкой, пишут губернатору и президенту, наклеивают на автомобили лозунги «Бердск против мусорного полигона».

«Курьер. Среда. Бердск» получает ответы на запросы из региональной власти. Вроде, строительство незаконно. Но окончательного решения о запрете нет.

А пока чиновники пишут письма в редакцию «Курьер. Среда. Бердск».