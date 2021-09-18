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Кандидат в назальную вакцину против COVID-19 эффективен для предотвращения передачи болезни

6:00:439/17/2021,Лори Фикман, Хьюстонский университетФото: pixabay.com
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Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек.

По мнению исследователей, назальная вакцина также будет служить для справедливого распределения вакцин по всему миру
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вдох-выдох. Вот как легко SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, попадает в ваш нос. И хотя был достигнут значительный прогресс в разработке внутримышечных вакцин против SARS-CoV-2, таких как легкодоступные вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, пока еще ничего - вроде назальной вакцины - не было одобрено для обеспечения иммунитета слизистой оболочки носа. , первый барьер против вируса, прежде чем он попадет в легкие.

Но теперь мы на шаг ближе.

Навин Варадараджан, профессор химической и биомолекулярной инженерии Андерсона Университета Хьюстона, и его коллеги сообщают в iScience о разработке интраназальной субъединичной вакцины, которая обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов, пишет medicalxpress.com.

«Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек и имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходящей для иммунизации больших групп населения», - сказал Варадараджан. «Однако вакцинации слизистых оболочек препятствует отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих адъювантах, которые могут стимулировать устойчивый иммунный ответ без токсичности».

Чтобы решить эти проблемы, Варадараджан сотрудничал с Синьли Лю, доцентом фармацевтики Фармацевтического колледжа UH и экспертом по доставке наночастиц. Команде Лю удалось инкапсулировать агонист стимулятора генов интерферона (STING) в липосомные частицы, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта - способствовать иммунному ответу организма.

«NanoSTING имеет малый размер частиц около 100 нанометров, который по своим физическим и химическим свойствам значительно отличается от обычного адъюванта», - сказал Лю.

«Мы использовали NanoSTING в качестве адъюванта для интраназальной вакцинации и секвенирования одноклеточной РНК, чтобы подтвердить, что лимфоидная ткань, ассоциированная с носом, является индуктивным участком после вакцинации. Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасен, вызывает быстрые иммунные ответы - в пределах семи дней - и вызывает полный иммунитет против SARS-CoV-2 », - сказал Варадараджан.

Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек. Как показала предыдущая работа с другими респираторными патогенами, такими как грипп, стерилизация иммунитета к повторному заражению вирусом требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.

По мнению исследователей, назальная вакцина также будет служить для справедливого распределения вакцин по всему миру. По оценкам, страны первого мира уже обеспечили и вакцинировали несколько внутримышечных доз для каждого гражданина, в то время как миллиарды людей в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия с крупными вспышками, в настоящее время не вакцинированы. Известно, что эти вспышки и распространение вируса способствуют эволюции вируса, что ведет к снижению эффективности всех вакцин.

«Для справедливого распределения требуются стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Как мы показали, каждый из наших компонентов, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING), стабильны в течение более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без упаковки. необходимость заморозить », - сказал Варадараджан.

Варадараджан является соучредителем AuraVax Therapeutics Inc., новаторской биотехнологической компании, разрабатывающей новые интраназальные вакцины и методы лечения, чтобы помочь пациентам победить изнурительные заболевания, включая COVID-19. Компания имеет эксклюзивное лицензионное соглашение с UH в отношении интеллектуальной собственности, охватывающей интраназальные вакцины и технологии агонистов STING. Они начали производственный процесс и планируют привлечь FDA в конце этого года.

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