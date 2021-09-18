Кандидат в назальную вакцину против COVID-19 эффективен для предотвращения передачи болезни

Вдох-выдох. Вот как легко SARS-CoV-2, вирус, вызывающий COVID-19, попадает в ваш нос. И хотя был достигнут значительный прогресс в разработке внутримышечных вакцин против SARS-CoV-2, таких как легкодоступные вакцины Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, пока еще ничего - вроде назальной вакцины - не было одобрено для обеспечения иммунитета слизистой оболочки носа. , первый барьер против вируса, прежде чем он попадет в легкие.
Но теперь мы на шаг ближе.
Навин Варадараджан, профессор химической и биомолекулярной инженерии Андерсона Университета Хьюстона, и его коллеги сообщают в iScience о разработке интраназальной субъединичной вакцины, которая обеспечивает устойчивый местный иммунитет против вдыхаемых патогенов, пишет medicalxpress.com.
«Вакцинация слизистых оболочек может стимулировать как системный иммунитет, так и иммунитет слизистых оболочек и имеет то преимущество, что является неинвазивной процедурой, подходящей для иммунизации больших групп населения», - сказал Варадараджан. «Однако вакцинации слизистых оболочек препятствует отсутствие эффективной доставки антигена и необходимость в соответствующих адъювантах, которые могут стимулировать устойчивый иммунный ответ без токсичности».
Чтобы решить эти проблемы, Варадараджан сотрудничал с Синьли Лю, доцентом фармацевтики Фармацевтического колледжа UH и экспертом по доставке наночастиц. Команде Лю удалось инкапсулировать агонист стимулятора генов интерферона (STING) в липосомные частицы, чтобы получить адъювант под названием NanoSTING. Функция адъюванта - способствовать иммунному ответу организма.
«NanoSTING имеет малый размер частиц около 100 нанометров, который по своим физическим и химическим свойствам значительно отличается от обычного адъюванта», - сказал Лю.
«Мы использовали NanoSTING в качестве адъюванта для интраназальной вакцинации и секвенирования одноклеточной РНК, чтобы подтвердить, что лимфоидная ткань, ассоциированная с носом, является индуктивным участком после вакцинации. Наши результаты показывают, что состав вакцины-кандидата безопасен, вызывает быстрые иммунные ответы - в пределах семи дней - и вызывает полный иммунитет против SARS-CoV-2 », - сказал Варадараджан.
Фундаментальным ограничением внутримышечных вакцин является то, что они не предназначены для индукции иммунитета слизистых оболочек. Как показала предыдущая работа с другими респираторными патогенами, такими как грипп, стерилизация иммунитета к повторному заражению вирусом требует адаптивных иммунных ответов в дыхательных путях и легких.
По мнению исследователей, назальная вакцина также будет служить для справедливого распределения вакцин по всему миру. По оценкам, страны первого мира уже обеспечили и вакцинировали несколько внутримышечных доз для каждого гражданина, в то время как миллиарды людей в таких странах, как Индия, Южная Африка и Бразилия с крупными вспышками, в настоящее время не вакцинированы. Известно, что эти вспышки и распространение вируса способствуют эволюции вируса, что ведет к снижению эффективности всех вакцин.
«Для справедливого распределения требуются стабильные вакцины, которые можно легко транспортировать. Как мы показали, каждый из наших компонентов, белок (лиофилизированный) и адъювант (NanoSTING), стабильны в течение более 11 месяцев и могут храниться и отправляться без упаковки. необходимость заморозить », - сказал Варадараджан.
Варадараджан является соучредителем AuraVax Therapeutics Inc., новаторской биотехнологической компании, разрабатывающей новые интраназальные вакцины и методы лечения, чтобы помочь пациентам победить изнурительные заболевания, включая COVID-19. Компания имеет эксклюзивное лицензионное соглашение с UH в отношении интеллектуальной собственности, охватывающей интраназальные вакцины и технологии агонистов STING. Они начали производственный процесс и планируют привлечь FDA в конце этого года.