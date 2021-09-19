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Массовый подвоз голосующих на избирательный участок в Бердске подтвердили в правительстве Новосибирской области

4:46:349/19/2021Фото: tayga.info
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По информации власти, "Газель" возит избирателей из отдаленного поселка Вега. Выделена специальная маршрутка с конечной остановкой у шахматного центра "Маэстро", где расположен участок.

В Бердске зафиксирован массовый подвоз избирателей на участок
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В последний день голосования, 19 сентября, наблюдатели от кандидатов в депутаты горсовета Бердска обнаружили массовый подвоз избирателей в участок  №1346, расположенный в шахматном центре "Маэстро" в доме №54 на ул. Вокзальной. Это общежитие, именуемое в народе "пентагон". Здесь голосуют избиратели из отдаленного поселка Вега.

По информации  наблюдателей, людей подвозили на маршрутной «газели» с прикрепленном на лобовом стекле номером участка.

Полиция начала проверку по факту возможного подвоза избирателей на участок для голосования. В правительстве Новосибирской области факт подвоза подтвердили Тайге.инфо.

-По информации администрации города Бердска, от ТИК города Бердска поступила просьба к главе города пустить дополнительный маршрут от отдалённых районов, в настоящий момент запущено дополнительное маршрутное такси от удаленного района города Вега до УИК 1346, — ответили в правительстве.

"Курьер. Среда. Бердск" утром в воскресенье сообщили, что массовый подвоз и незаконную агитацию выявили на избирательном участке, расположенном в бердской школе №10. Заявления в полицию и горизбирком направили.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в ходе выборов в Бердске выявили скупщиков голосов избирателей, которые предлагают по 500 рублей каждому, кто проголосует за "нужного" кандидата.

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