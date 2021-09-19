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Скандал на выборах в Бердске с кандидатом и спикером горсовета Голубевым: Значок «Единой России» на пиджаке признали агитацией и заставили снять наблюдатели. Смотрите видео

6:25:139/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Скриншот
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Кандидаты и избиратели в третий день выборов 19 сентября продолжают жаловаться на нарушения законодательства. Агитировать в дни голосования на избирательных участках запрещено.

Владимир Голубев отказался снять партийный значок
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В территориальной избирательной комиссии продолжают регистрировать жалобы на нарушение выборного законодательства в ходе голосования за депутатов Госдумы и местного горсовета. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в последний выборный день, 19 сентября, ТИК на заседании рассмотрит несколько заявлений.

Накануне горизбирком уже вынес решение по жалобе наблюдателей от независимых кандидатов на округе №26. Они пожаловались на кандидата в депутаты горсовета Бердска и действующего спикера бердского депутатского корпуса Владимира Голубева. Скандал разгорелся в субботу вечером на избирательном участке, расположенном в филиале лицея №6 в Южном микрорайоне.

Наблюдатели посчитали незаконной агитацией значок «Единой России» на лацкане пиджака Голубева. С опознавательным знаком партии власти он находился в помещении для голосования. От кандидата Голубева потребовали снять значок, но единоросс отказался. На видео, которое прислали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», он ответил категорическим отказом, заявив, что это не предвыборная агитация.

Подтвердили это и в бердской ТИК.
- Кандидату Голубеву было предложено значок снять. И он его снял. Но в данном случае значок не является агитацией, потому что данный значок не заявлялся в качестве агитационного материала в избирательную комиссию. Он может находиться на избирательном участке и в любом другом месте со значком, - прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в ТИК в воскресенье.

В основном жалуются в горизбирком кандидаты, их наблюдатели и избиратели на незаконную агитацию — расклеенные в незаконных местах плакаты в дни голосования, когда предвыборная агитация запрещена.

- Но те агитационные материалы, которые были размещены ранее, до 17 сентября, в установленных местах — на расстоянии 50 метров от избирательного участка — они остаются и не являются нарушением. Все остальное запрещено, - констатировали в горизбиркоме.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент с возможным вбросом бюллетеней на округе №3 сейчас проверяет бердская ТИК.

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