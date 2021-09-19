Скандал на выборах в Бердске с кандидатом и спикером горсовета Голубевым: Значок «Единой России» на пиджаке признали агитацией и заставили снять наблюдатели. Смотрите видео

В территориальной избирательной комиссии продолжают регистрировать жалобы на нарушение выборного законодательства в ходе голосования за депутатов Госдумы и местного горсовета. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в последний выборный день, 19 сентября, ТИК на заседании рассмотрит несколько заявлений.
Накануне горизбирком уже вынес решение по жалобе наблюдателей от независимых кандидатов на округе №26. Они пожаловались на кандидата в депутаты горсовета Бердска и действующего спикера бердского депутатского корпуса Владимира Голубева. Скандал разгорелся в субботу вечером на избирательном участке, расположенном в филиале лицея №6 в Южном микрорайоне.
Наблюдатели посчитали незаконной агитацией значок «Единой России» на лацкане пиджака Голубева. С опознавательным знаком партии власти он находился в помещении для голосования. От кандидата Голубева потребовали снять значок, но единоросс отказался. На видео, которое прислали в редакцию «Курьер. Среда. Бердск», он ответил категорическим отказом, заявив, что это не предвыборная агитация.
Подтвердили это и в бердской ТИК.
- Кандидату Голубеву было предложено значок снять. И он его снял. Но в данном случае значок не является агитацией, потому что данный значок не заявлялся в качестве агитационного материала в избирательную комиссию. Он может находиться на избирательном участке и в любом другом месте со значком, - прокомментировали «Курьер. Среда. Бердск» в ТИК в воскресенье.
В основном жалуются в горизбирком кандидаты, их наблюдатели и избиратели на незаконную агитацию — расклеенные в незаконных местах плакаты в дни голосования, когда предвыборная агитация запрещена.
- Но те агитационные материалы, которые были размещены ранее, до 17 сентября, в установленных местах — на расстоянии 50 метров от избирательного участка — они остаются и не являются нарушением. Все остальное запрещено, - констатировали в горизбиркоме.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", инцидент с возможным вбросом бюллетеней на округе №3 сейчас проверяет бердская ТИК.