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Отменят ли итоги выборов в Бердске из-за вброса бюллетеней стало известно: Никто ночью не вскрывал сейф-пакеты, заявила глава ТИК Наталья Фокина

9:25:229/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
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Избирком просмотрел записи с камер видеонаблюдения, установленных на избирательном участке в бердской школе №10 после жалобы кандидата в депутаты.

19 сентября в 20.00 закроются избирательные участки в Бердске и начнется подсчет голосов
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
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В участковой избирательной комиссии №1330 в школе №10 Бердска наблюдатели обнаружили нарушения. По жалобе территориальная избирательная комиссия провела проверку.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по словам кандидата от КПРФ по округу №3 Камиля Джафарова, утром 18 сентября появился новый протокол по итогам первого дня голосования, где число зафиксированных бюллетеней оказалось больше.

- После того, как все наблюдатели разошлись по домам после окончания голосования и официальной работы 17 сентября, в 9 часу вечера члены УИК остались работать дальше. В результате их работы к 8:00 18 сентября было подготовлено решение, аннулирующее акт, подписанный наблюдателями по количеству проголосовавших на момент 20.00. К общему количеству проголосовавших добавилось еще 12 человек, - сообщил Джафаров.

Он полагает, что бюллетени вбросили, когда наблюдать было некому. ТИК провела проверку по жалобе и не выявила нарушений. По словам председателя бердского избиркома Натальи Фокиной, члены участковой избирательной комиссии случайно внесли в протокол цифру 200 вместо 212.

- Окончательно мы сможем разобраться только после голосования, когда можно будет вскрыть сейф-пакеты и подсчитать голоса. Комиссия смотрела запись видеонаблюдения с участка — никого там не было в ночное время. Люди просто ошиблись: в акте поставили неправильную цифру. Почему, они сами не могут ответить. Примем решение, когда вскроем сейф-пакеты. Может, там все нормально, - прокомментировала 19 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.

По ее словам, жалобы и заявления продолжают поступать в ТИК, но пока нет таких нарушений, которые могли бы стать поводом для отмены результатов голосования на каком-либо из избирательных участках Бердска. Ранее об этом же заявила глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Все жалобы о нарушениях тщательно проверяют.

Между тем, лидер эсэров Сергей Миронов после получения информации о вбросах бюллетеней в Волгоградской и Брянской областях обратился в ЦИК и Следственный комитет. Он получил видео с избирательных участков, где бюллетени из ящика при перемещении в сейф-пакеты смешивают с заранее подготовленными бюллетенями, «просто внаглую» бросают стопки бюллетеней в урну.

Миронов предлагает признать итоги голосования на указанных участках недействительными, установить личности авторов вбросов и инициировать против них уголовные дела. - Призываю ЦИК и Следственный комитет максимально жестко и быстро реагировать на такие нарушения, чтобы они не повторялись. Подобные махинации рискуют поставить под сомнение итоги выборов не только на конкретных участках, но и в пределах избирательных округов, – заявил Миронов.

Он напомнил, что вброс бюллетеней – уголовно наказуемое деяние, по которому предусмотрено до четырех лет лишения свободы. А если преступление совершается группой лиц, срок возрастает до пяти лет.

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