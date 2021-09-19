Отменят ли итоги выборов в Бердске из-за вброса бюллетеней стало известно: Никто ночью не вскрывал сейф-пакеты, заявила глава ТИК Наталья Фокина

В участковой избирательной комиссии №1330 в школе №10 Бердска наблюдатели обнаружили нарушения. По жалобе территориальная избирательная комиссия провела проверку.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», по словам кандидата от КПРФ по округу №3 Камиля Джафарова, утром 18 сентября появился новый протокол по итогам первого дня голосования, где число зафиксированных бюллетеней оказалось больше.
- После того, как все наблюдатели разошлись по домам после окончания голосования и официальной работы 17 сентября, в 9 часу вечера члены УИК остались работать дальше. В результате их работы к 8:00 18 сентября было подготовлено решение, аннулирующее акт, подписанный наблюдателями по количеству проголосовавших на момент 20.00. К общему количеству проголосовавших добавилось еще 12 человек, - сообщил Джафаров.
Он полагает, что бюллетени вбросили, когда наблюдать было некому. ТИК провела проверку по жалобе и не выявила нарушений. По словам председателя бердского избиркома Натальи Фокиной, члены участковой избирательной комиссии случайно внесли в протокол цифру 200 вместо 212.
- Окончательно мы сможем разобраться только после голосования, когда можно будет вскрыть сейф-пакеты и подсчитать голоса. Комиссия смотрела запись видеонаблюдения с участка — никого там не было в ночное время. Люди просто ошиблись: в акте поставили неправильную цифру. Почему, они сами не могут ответить. Примем решение, когда вскроем сейф-пакеты. Может, там все нормально, - прокомментировала 19 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Фокина.
По ее словам, жалобы и заявления продолжают поступать в ТИК, но пока нет таких нарушений, которые могли бы стать поводом для отмены результатов голосования на каком-либо из избирательных участках Бердска. Ранее об этом же заявила глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо. Все жалобы о нарушениях тщательно проверяют.
Между тем, лидер эсэров Сергей Миронов после получения информации о вбросах бюллетеней в Волгоградской и Брянской областях обратился в ЦИК и Следственный комитет. Он получил видео с избирательных участков, где бюллетени из ящика при перемещении в сейф-пакеты смешивают с заранее подготовленными бюллетенями, «просто внаглую» бросают стопки бюллетеней в урну.
Миронов предлагает признать итоги голосования на указанных участках недействительными, установить личности авторов вбросов и инициировать против них уголовные дела. - Призываю ЦИК и Следственный комитет максимально жестко и быстро реагировать на такие нарушения, чтобы они не повторялись. Подобные махинации рискуют поставить под сомнение итоги выборов не только на конкретных участках, но и в пределах избирательных округов, – заявил Миронов.
Он напомнил, что вброс бюллетеней – уголовно наказуемое деяние, по которому предусмотрено до четырех лет лишения свободы. А если преступление совершается группой лиц, срок возрастает до пяти лет.