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В ЦГБ Бердска нашли нарушения после смерти пациентки с коронавирусом Татьяны Грековой: СК ведет расследование

5:28:329/21/2021,Анастасия СолодковаФото: Nso.ru
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Ее сын Антон Иванов угрожал сжечь себя, если маму не станут лечить. Он сам закупал кислород. Теперь бердчанин намерен по суду привлечь к ответственности медиков, допустивших халатность.

Бердскую ЦГБ проверили после жалоб родственников погибшей пациентки
Сюжет: Лечение COVID-19 в Бердске
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В бердском отделе Следственного комитета расследуют факт смерти пациентки с коронавирусом. В СК вызывали Антона Иванова, сына умершей в горбольнице 24 июля 2021 года Татьяны Грековой. Как рассказал 20 сентября «Курьер. Среда. Бердск» Антон, ему порекомендовали подать иск в суд из-за халатности на конкретное лицо.

- Мне сказали, что больницу привлечь за смерть не могут. Нужно выявить халатность какого-то человека. Если обнаружатся хоть какие-то нарушения в процедуре лечения, тогда я могу подать в суд, просить наказать и требовать компенсации, - сообщил Антон.

А основания для иска у него появились. Росздравнадзор провел проверку в Бердской ЦГБ по обращению Иванова, которое тот направил в следственный отдел в начале сентября. Кроме того, проверка основывалась и на публикациях «Курьер. Среда. Бердск» о возможном ненадлежащем оказании медицинской помощи Татьяне Грековой.

- Была инициирована внеплановая проверка в отношении ГБУЗ Новосибирской области «Бердская центральная городская больница», по результатам которой выявлены нарушения действующего законодательства в части организации оказания медицинской помощи не в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, без учета стандартов медицинской помощи, а также в части нарушения прав граждан на оказание качественной медицинской помощи, - говорится в ответе Росздравнадзора.

Бердской ЦГБ выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Территориальный орган Росздравнадзора держит ситуацию на контроле, подчеркнула глава ведомства Елена Хрусталева. Однако она заявила, что не может однозначно утверждать, что смерть мамы Антона Иванова наступила из-за халатности медиков.

- Установление причинно-следственной связи между действиями медицинских работников, участвовавших в оказании медицинской помощи, и наступившими в результате лечения последствиями возможно только в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы, назначенной в установленном законом порядке (дознавателем, следователем либо судом).
Разрешение вопросов, касающихся предоставления юридической оценки действий, совершенных медицинской организацией, а также определение виновных лиц не входит в полномочия Росздравнадзора. Если считаете, что Ваши права нарушены, имеете право обратиться в суд, - написала Хрусталева.

Напомним, Татьяна Грекова попала в больницу с коронавирусом 8 июля. По словам Антона, несколько дней маму никак не лечили, а когда ей стало трудно дышать, посоветовали лежать на животе. Татьяна сказала сыну, что кислорода в больнице не хватает. Тогда он бросился скупать в аптеках баллоны и в СМИ задал вопрос руководителям бердского здравоохранения, почему нет кислорода и лекарств в горбольнице.

А после того, как Антон угрожал поджечь себя, если маме не окажут необходимую помощь, в Бердской ЦГБ начались проверки. Пациентку перевели в реанимацию с низким уровнем кислорода в крови. Но 24 июля Татьяна Грекова умерла, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

После угроз Антона Иванова облить себя бензином и поджечь прокуратура тоже проводила проверку — хватало ли кислорода в ЦГБ Бердска. Антона вызывали в прокуратуру и в полицию.

- Участковый спросил, что произошло, почему я стал выступать, почему решил обливаться бензином и поджигать себя? Я объяснил, что попал в безвыходное положение. Мама жалуется, надо помочь, никому дела нет. Врачи не лечат. Я был просто в отчаянии,- рассказывает Антон.

Участковый показал скриншоты с сайта, поинтересовался, зачем Антон это говорил и комментировал ситуацию в больнице Бердска. У полицейского скрины были с какого-то неизвестного сайта. Антон искренне удивился и сказал, что интервью давал только «Курьер. Среда. Бердск». Когда парень спросил у участкового, почему его вызвали, полицейский объяснил, что проводит проверку, будут и врачей опрашивать, выяснять, что произошло.
Объяснения полиция получила.

- По факту публикации в СМИ полиция инициировала проверку. В полиции письменное делопроизводство. Объяснение нужно приложить к материалам проверки в письменном виде. Пригласили, провели беседу. Конечно, поговорим и с врачами. Обычная проверка по факту публикации в СМИ, - прокомментировал замначальника отдела МВД по Бердску Сергей Волгин.

Теперь дело возбудил Следственный комитет.

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