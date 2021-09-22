"Сегодня хороним Катюшу, завтра Сашеньку": Пермь прощается с убитыми Тимуром Бекмансуровым в массовом расстреле вуза

Сегодня, 22 сентября в Перми прощаются с одной из погибших в результате обстрела университета, студенткой — Екатериной Шакировой. Ее похоронят в Лысьве. Девушка училась на втором курсе на факультете «Гидрометеорология». Студентка хотела связать свою жизнь со специальностью и увлекалась плаваньем.
Ее подругу - Александру Мохову - студентку 4 курса мехмата похоронят завтра. Девушка увлекалась легкой атлетикой и хотела стать учителем математики.
Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 22 сентября попытались связаться с родными погибших девушек, однако родные Екатерины и Александры отказались общаться со СМИ. Но педагог школы — Татьяна, где училась Екатерина Шакирова и Александра Мохова рассказала причину молчания родных: сегодня завтра подруг хоронят.
— Сегодня совсем не до разговоров. Сегодня хороним Катюшу, завтра Сашеньку, - поделилась женщина.
Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что 20 сентября в Пермском университете студент первого курса совершил нападение на учебное заведение, куда поступил в этом году.
Известно, что от рук первокурсника юрфака Тимура Бекмансурова погибли 6 человек, больше 40 пострадали.
О месте и дате прощания с остальными погибшими уточняется.