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"Сегодня хороним Катюшу, завтра Сашеньку": Пермь прощается с убитыми Тимуром Бекмансуровым в массовом расстреле вуза

7:27:349/22/2021,Дарья КостинаФото: vk.com/permuniversity
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От рук первокурсника юрфака погибли 6 человек, больше 40 пострадали.

Екатерина Шакирова увлекалась плаванием и хотела стать гидрометеорологом
Екатерина Шакирова увлекалась плаванием и хотела стать гидрометеорологом
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Сегодня, 22 сентября в Перми прощаются с одной из погибших в результате обстрела университета, студенткой — Екатериной Шакировой. Ее похоронят в Лысьве. Девушка училась на втором курсе на факультете «Гидрометеорология». Студентка хотела связать свою жизнь со специальностью и увлекалась плаваньем.

Ее подругу - Александру Мохову - студентку 4 курса мехмата похоронят завтра. Девушка увлекалась легкой атлетикой и хотела стать учителем математики.

Журналисты «Курьер. Среда. Бердск» 22 сентября попытались связаться с родными погибших девушек, однако родные Екатерины и Александры отказались общаться со СМИ. Но педагог школы — Татьяна, где училась Екатерина Шакирова и Александра Мохова рассказала причину молчания родных: сегодня завтра подруг хоронят.

— Сегодня совсем не до разговоров. Сегодня хороним Катюшу, завтра Сашеньку, - поделилась женщина.

Ранее «Курьер. Среда. Бердск» сообщали, что 20 сентября в Пермском университете студент первого курса совершил нападение на учебное заведение, куда поступил в этом году.

Известно, что от рук первокурсника юрфака Тимура Бекмансурова погибли 6 человек, больше 40 пострадали.
О месте и дате прощания с остальными погибшими уточняется.

Александра Мохова училась на 4 курсе. Девушка мечтала стать учителем математики
Александра Мохова училась на 4 курсе. Девушка мечтала стать учителем математики

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