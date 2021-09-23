Могут ли будущие штаммы коронавируса отражаться нашей иммунной системой: новые данные ученых - неожиданные

С каждым новым вариантом SARS-CoV-2, который вызывает всплеск случаев заболевания, также возникает тревожный вопрос: может ли вирус в конечном итоге получить набор мутаций, которые позволят ему полностью уклониться от нашего иммунного ответа?
Новое исследование, опубликованное в журнале Nature, предполагает, что вирусу будет сложно попасть туда. Изучая десятки встречающихся в природе и отобранных в лаборатории мутаций, в том числе обнаруженных в Delta и других соответствующих вариантах, исследователи обнаружили, что будущий вариант SARS-CoV-2 должен будет содержать около 20 правильных мутаций, чтобы стать полностью устойчивым к антителам, которые средний человек генерирует в ответ на коронавирусную инфекцию или вакцинацию, пишет medicalxpress.com.
Но даже если вирус совершит этот генетический подвиг, он все равно останется уязвимым для улучшенного набора антител: антител, возникающих после естественного заражения и усиленных мРНК-вакцинами.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наша иммунная система, если ее правильно стимулировать, способна справиться с худшим, что коронавирус может предложить в обозримом будущем. «Иммунитет у людей, которые боролись с COVID в прошлом году и позже получили вакцины с мРНК, впечатляюще широк», - говорит Пол Бениас, глава лаборатории ретровирологии Рокфеллера. «Это говорит нам о том, что, хотя естественная инфекция или вакцины приводят к иммунитету, они никоим образом не исчерпывают способность иммунной системы человека обеспечивать защиту от этого вируса».
Полимутантные вирусы
Как коронавирус бывает во многих вариантах, так и наши антитела. Вот почему даже вариант Дельта, самая заразная версия SARS-CoV-2 на сегодняшний день, не полностью избегает нашего иммунного ответа. Это может быть уклонение от некоторых антител, которые мы производим, но не от всех. Но Delta - не последняя версия SARS-CoV-2, которую мы увидим. Вирус все еще реплицируется с высокой скоростью в больших популяциях - появляются новые мутации и постоянно возникают новые варианты.
Постдоки Фабиан Шмидт и Иска Вайсблюм задались целью определить, какие виды мутаций дают SARS-CoV-2 преимущество над антителами. Для исследования они сначала создали безопасную замену коронавирусу, настроив другой, безвредный вирус, чтобы он экспрессировал на своей поверхности шипованный белок SARS-CoV-2. По мере репликации искусственных коронавирусов у некоторых появлялись мутации, поскольку они совершали ошибки при копировании самих себя. Затем команда окунула искусственные коронавирусы в образцы плазмы людей, выздоровевших от COVID, и отобрала мутанты, которые избежали нейтрализации антителами. Несколько раундов этого, и команда обнаружила много мутаций, которые были в тех же местах, что и встречающиеся в природе в вариантах SARS-CoV-2, в том числе обнаруженные в Дельте или других вызывающих озабоченность вариантах.
Затем исследователи создали «полимутантный» вирус: искусственный коронавирус, содержащий спайк-белок, содержащий сразу 20 худших из этих мутаций. Этот полимутант показал почти полную устойчивость к антителам, вырабатываемым людьми, которые были инфицированы или вакцинированы против SARS-CoV-2. «Таким образом, вирус может развиваться и уклоняться от большинства наших антител, но генетический барьер для этого достаточно высок», - говорит Биениас.
Дополнительный иммунитет
Результаты одной группы людей предполагают, что в долгосрочной перспективе наша иммунная система выиграет гонку против мутирующего коронавируса. Люди, пережившие как естественную инфекцию, так и вакцинацию, вырабатывают чрезвычайно эффективные антитела. Ранее команда Рокфеллера, в которую входили Мишель Нуссенцвейг, Пол Биениас и Теодора Хатциоанну, доцент Рокфеллера, обнаружила, что после того, как инфекция утихает, антитела продолжают развиваться в течение нескольких месяцев, лучше связываясь с белком-шипом. Получение мРНК-вакцин еще больше усиливает эти антитела, увеличивая их количество и улучшая их способность справляться со многими вариантами просто за счет более плотного связывания с исходной последовательностью.
В текущем исследовании плазма от тех, кто был как инфицирован, так и вакцинирован, нейтрализовала всплеск полимутанта. Он также нейтрализовал шесть протестированных вариантов SARS-CoV-2, а также оригинальный коронавирус SARS и вирусы, подобные SARS, обнаруженные у летучих мышей и ящеров. «Антитела этой группы людей невероятно эффективны и гибки», - говорит Хациоанну, соруководитель исследования. «Вполне вероятно, что они предлагают защиту от любых вариантов SARS-CoV-2 в будущем и, возможно, от будущих пандемий коронавируса».
Дополнительные исследования покажут, могут ли бустерные вакцины привести к аналогичному улучшению антител у вакцинированных людей, которые никогда не были инфицированы коронавирусом.