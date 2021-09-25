Как Дельта-коронавирус "косит" детей: чем хуже для детей дельта-вариант ковида?

Чем хуже для детей дельта-вариант коронавируса? Эксперты говорят, что нет убедительных доказательств того, что он делает детей и подростков более больными, чем более ранние версии вируса, хотя дельта привела к всплеску инфекций среди детей, потому что он более заразен, пишет medicalxpress.com.
«Способность Delta к более легкому распространению делает ее более опасной для детей и подчеркивает необходимость использования масок в школах и вакцинации для тех, кто достаточно взрослый», - сказал доктор Хуан Дюмуа, педиатрический врач-инфекционист в Детской больнице Джона Хопкинса в Сент-Луисе. Санкт-Петербург, Флорида.
Согласно данным Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц, еженедельный уровень инфицирования среди детей в США в начале этого месяца превысил 250 000, превысив зимний пик. С начала пандемии более 5 миллионов детей в США дали положительный результат на COVID-19.
По данным Всемирной организации здравоохранения, дельта-вариант был обнаружен как минимум в 180 странах. Во многих из них всплеск инфекций также означает увеличение госпитализаций маленьких детей и подростков.
По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США частота госпитализаций по поводу COVID-19 составляла менее 2 на 100 000 детей в конце августа и начале сентября - аналогично пику прошлой зимой. Но доля детей, госпитализированных с тяжелыми заболеваниями, существенно не изменилась.
Из-за огромных цифр может показаться, что детям становится хуже от дельта-варианта, но эксперты говорят, что это не так. У большинства инфицированных детей есть легкие инфекции или отсутствие симптомов, и их не нужно госпитализировать.
Вакцины COVID-19 продолжают обеспечивать защиту от дельта. Согласно данным CDC, среди детей от 12 лет и старше, которые имеют право на вакцинацию от COVID-19, еженедельная госпитализация в июле была в 10 раз выше для непривитых, чем для тех, кто получил прививки.