В Новосибирске умер известный морж Алексей Моисеев после травмы на производстве

25 сентября в Новосибирске умер руководитель Новосибирского клуба зимнего плавания Алексей Моисеев.
Как сообщает НГС со ссылкой на друга умершего Дмитрий, несколько дней перед смертью мужчина провел в коме. Смерть наступила в ночь на 25 сентября.
По словам друга моржа, 22 сентября на производстве произошел несчастный случай - неудачное падение. В 13.20 он уже был в больнице города Обь. Был в коме на искусственной вентиляции легких.
Алексею Моисееву было 46 лет, он выступал организатором зимних заплывов. У новосибирца остались жена и двое детей.