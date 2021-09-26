Третью вакцину от коронавируса будут массово ставить в США: сначала миллионам пожилых американцев

Центры по контролю и профилактике заболеваний в четверг одобрили бустерные прививки для миллионов пожилых или других уязвимых американцев, открывая важный новый этап в кампании США по вакцинации против COVID-19.
Директор CDC доктор Рошель Валенски подписала серию рекомендаций группы советников поздно вечером в четверг, пишет medicalxpress.com.
Консультанты сказали, что бустеры следует предлагать людям 65 лет и старше, жильцам домов престарелых и людям в возрасте от 50 до 64 лет, у которых есть опасные проблемы со здоровьем. Дополнительная доза будет дана, когда им будет сделано не менее шести месяцев после последней прививки Pfizer.
Однако Валенский решил сделать одну рекомендацию, которую группа отклонила.
В четверг группа проголосовала против утверждения, что люди могут получить ревакцинацию, если им от 18 до 64 лет, они работают в сфере здравоохранения или имеют другую работу, которая подвергает их повышенному риску заражения вирусом.
Но Валенски не согласился и вернул эту рекомендацию, отметив, что такой шаг согласуется с решением FDA о разрешении бустеров ранее на этой неделе. Категория, которую она включила, охватывает людей, живущих в учреждениях, повышающих риск заражения, таких как тюрьмы или приюты для бездомных, а также медицинских работников.
Группа предложила вариант ревакцинации для тех в возрасте от 18 до 49 лет, которые имеют хронические проблемы со здоровьем и хотят их. Но советники отказались пойти дальше и открыли бустеры для здоровых в остальном медицинских работников, которые не подвержены риску тяжелого заболевания, но хотят избежать даже легкой инфекции.
Группа проголосовала 9 против 6 за отклонение этого предложения. Но Валенский решил проигнорировать совет консультативного комитета по этому вопросу. Через несколько часов после перерыва в работе комиссии Валенски выступила с заявлением, в котором говорилось, что она восстановила рекомендацию.
«Как директор CDC, моя работа - понять, где наши действия могут иметь наибольшее влияние», - сказал Валенски в своем заявлении поздно вечером в четверг. «В CDC нам поручено анализировать сложные, часто несовершенные данные, чтобы дать конкретные рекомендации, которые оптимизируют здоровье. В случае пандемии, даже в условиях неопределенности, мы должны предпринимать действия, которые, как мы ожидаем, принесут наибольшую пользу».
Эксперты говорят, что получение первых прививок для непривитых остается главным приоритетом, и группа решила, не отвлекали ли дебаты о бустерах от этой цели.
Все три вакцины COVID-19, используемые в США, по-прежнему обладают высокой защитой от тяжелых заболеваний, госпитализации и смерти, даже при распространении экстраинфекционного дельта-варианта. Но только около 182 миллионов американцев полностью вакцинированы, или всего 55% населения.
«Мы можем дать людям стимуляторы, но на самом деле это не ответ на эту пандемию», - сказала д-р Хелен Кейпп Талбот из Университета Вандербильта. «Больницы переполнены, потому что люди не вакцинированы. Мы отказываемся от помощи людям, которые заслуживают лечения, потому что у нас полно невакцинированных пациентов с COVID».
Решение, принятое в четверг, представляет собой резкое сворачивание плана администрации Байдена, объявленного в прошлом месяце, по предоставлению ускорителей почти всем, чтобы укрепить их защиту. Поздно в среду Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, как и группа CDC, одобрило бустеры Pfizer для гораздо более узкой части населения, чем предполагал Белый дом.
План ревакцинации знаменует собой важный сдвиг в стремлении страны к вакцинации. Великобритания и Израиль уже проводят третий раунд прививок, несмотря на сильные возражения Всемирной организации здравоохранения, что бедным странам не хватает их первоначальных доз.
Валенски открыл встречу в четверг, подчеркнув, что вакцинация непривитых остается главной целью «здесь, в Америке и во всем мире».
Валенский признал, что данные о том, кому действительно нужна ракета-носитель прямо сейчас, «несовершенны». «Тем не менее, все вместе они формируют для нас картину, - сказала она, - и они - то, что у нас есть в данный момент, чтобы принять решение о следующем этапе этой пандемии».
Группа CDC подчеркнула, что ее рекомендации будут изменены, если новые данные покажут, что большему количеству людей требуется ревакцинация.
Советники CDC выразили обеспокоенность по поводу миллионов американцев, получивших прививки Moderna или Johnson & Johnson на ранних этапах внедрения вакцины. Правительство до сих пор не рассматривает бустеры для этих брендов и не имеет данных о том, безопасно или эффективно смешивать и подбирать этим людям уколы Pfizer.
«Я просто не понимаю, как сегодня днем мы можем сказать людям 65 лет и старше:« Вы рискуете серьезно заболеть и умереть, но только половина из вас может защитить себя прямо сейчас », - сказала доктор Сара Лонг. Университета Дрекселя.
Около 26 миллионов американцев получили последнюю дозу препарата Pfizer по крайней мере шесть месяцев назад, около половины из них - 65 лет и старше. Неясно, сколько еще человек будет соответствовать квалификационным требованиям комиссии CDC.
Данные CDC показывают, что вакцины по-прежнему обеспечивают надежную защиту от серьезных заболеваний для всех возрастов, но среди пожилых людей наблюдается небольшое снижение. И иммунитет против более легкой инфекции, кажется, ослабевает через несколько месяцев после первоначальной иммунизации людей.
Для большинства людей, если вы не входите в группу, рекомендованную для бустера, «это действительно потому, что мы думаем, что вы хорошо защищены», - сказал д-р Мэтью Дейли из Kaiser Permanente Colorado.
Эксперты в области общественного здравоохранения, не участвовавшие в принятии решения в четверг, заявили, что маловероятно, что люди, ищущие третьи дозы в аптеке или другом месте, будут обязаны доказать, что они соответствуют требованиям.
По словам доктора Кэтлин Дулинг из CDC, даже с введением бустеров тот, кто получил только первые две дозы, будет считаться полностью вакцинированным. Это важный вопрос для людей в тех частях страны, где вам нужно предъявить доказательство вакцинации, чтобы поесть в ресторане или посетить другие места работы.
CDC пришел к выводу, что среди людей, которые могут извлечь выгоду из бустера, существует небольшой риск. Серьезные побочные эффекты от первых двух доз Pfizer чрезвычайно редки, включая воспаление сердца, которое иногда возникает у молодых мужчин. Данные из Израиля, который дал почти 3 миллионам человек - в основном 60 лет и старше - третью дозу препарата Pfizer, не выявили никаких тревожных сигналов.
В США уже разрешены третьи дозы вакцин Pfizer и Moderna для некоторых людей с ослабленной иммунной системой, таких как больные раком и реципиенты трансплантата. Другим американцам, здоровым или нет, удалось получить стимуляторы, в некоторых случаях просто попросив.