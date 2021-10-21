«Плакали все. Даже мужчины»: В Вологде простились с жестоко убитой 9-летней девочкой

В Кафедральном Воскресенском соборе Вологды простились с девочкой 9-ти лет, погибшей от рук жестокой убийцы.
На ее отпевание в храме собрались не менее ста человек, но по ходу службы людей становилось все больше — жители города с цветами пришли проститься с невинно убиенной девочкой.
Церемония отпевания была проведена митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой. Священнослужитель отметил, что ужасная гибель ребенка, которая столь мало времени провела среди людей, произошла по их вине в том числе.
- Конечно же, это я скажу из священнической своей практики, всегда трудно отпевать детей, потому что, по истине, каждый раз сопереживаешь тому, что происходит на белом свете, - подчеркнул митрополит.
Пришедшие проститься с ребенком не могли сдержать слез. Девочка лежала в гробу в кружевном платье, очевидцы отмечали, что ее лицо было в синяках, которые проглядывали из-под толстого слоя грима.
Плакали все. Даже мужчины... Сюда пришли люди всех возрастов, совершенно разные... Многие вологжане восприняли эту трагедию как личную, передает newsvo.ru.
Как ранее сообщал «Курьер.Среда», 18 октября в Вологде была найдена мертвой девочка, которую искали всем городом. Она попала еще 16 числа, но этого не заметили ее родные. По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина, которая страдает психическим заболеванием.
Напомним, что мэр Вологды Сергей Воропанов пообещал лично оплатить похороны трагически ушедшей девочки.