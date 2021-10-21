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«Плакали все. Даже мужчины»: В Вологде простились с жестоко убитой 9-летней девочкой

2:57:0210/21/2021
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Девочка погибла от рук 40-летней женщины, страдающей психическим расстройством. Она заманила ребенка в квартиру сладостями.

В Вологде похоронили 9-летнюю убитую девочку. Фото: Public Domain Pictures
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Мэр Вологды Сергей Воропанов, где жестоко убили 9-летнюю девочку, лично оплатит похороны школьницы

Мэр Вологды Сергей Воропанов, где жестоко убили 9-летнюю девочку, лично оплатит похороны школьницыУмер народный артист МихайловЕщё 1039 новости

В Кафедральном Воскресенском соборе Вологды простились с девочкой 9-ти лет, погибшей от рук жестокой убийцы.

На ее отпевание в храме собрались не менее ста человек, но по ходу службы людей становилось все больше — жители города с цветами пришли проститься с невинно убиенной девочкой.

Церемония отпевания была проведена митрополитом Вологодским и Кирилловским Саввой. Священнослужитель отметил, что ужасная гибель ребенка, которая столь мало времени провела среди людей, произошла по их вине в том числе.

- Конечно же, это я скажу из священнической своей практики, всегда трудно отпевать детей, потому что, по истине, каждый раз сопереживаешь тому, что происходит на белом свете, - подчеркнул митрополит.

Пришедшие проститься с ребенком не могли сдержать слез. Девочка лежала в гробу в кружевном платье, очевидцы отмечали, что ее лицо было в синяках, которые проглядывали из-под толстого слоя грима.

Плакали все. Даже мужчины... Сюда пришли люди всех возрастов, совершенно разные... Многие вологжане восприняли эту трагедию как личную, передает newsvo.ru.

Как ранее сообщал «Курьер.Среда», 18 октября в Вологде была найдена мертвой девочка, которую искали всем городом. Она попала еще 16 числа, но этого не заметили ее родные. По подозрению в убийстве задержана 40-летняя женщина, которая страдает психическим заболеванием.

Напомним, что мэр Вологды Сергей Воропанов пообещал лично оплатить похороны трагически ушедшей девочки.

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убийство ребенкаотпеваниепохороны.
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