Россиянам с медотводом от прививки против коронавируса уехать за город для собственной безопасности рекомендует эксперт

Максимально обезопасить себя от заражения граждане, имеющие медотвод от прививки, могут только при соблюдении всех норм санитарной безопасности - им необходимо перейти на удаленный режим работы и желательно, переехать за город, чтобы минимизировать общение с другими людьми. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим, - отметил специалист в беседе с ТАСС.
Также Исаев заметил, что граждане, у которых есть пожизненный медотвод, должны все время беспокоиться о собственной безопасности, так как являются наиболее уязвимой категорией.
- Им нельзя позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных, -заметил ученый.
Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что медотвод на всю жизнь могут получить те граждане, у которых есть аллергия на составляющую препарата от COVID-19, во всех остальных случаях противопоказания к вакцинации являются временными.