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Россиянам с медотводом от прививки против коронавируса уехать за город для собственной безопасности рекомендует эксперт

7:57:3410/23/2021
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У некоторых граждан может быть пожизненный медотвод от вакцинации. Их жизнь будет отличаться от тех, кто сделал прививку, утверждает Андрей Исаев.

Пережить пандемию для невакцинированных можно за городом. Фото: PxHere
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Максимально обезопасить себя от заражения граждане, имеющие медотвод от прививки, могут только при соблюдении всех норм санитарной безопасности - им необходимо перейти на удаленный режим работы и желательно, переехать за город, чтобы минимизировать общение с другими людьми. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

- Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим, - отметил специалист в беседе с ТАСС.

Также Исаев заметил, что граждане, у которых есть пожизненный медотвод, должны все время беспокоиться о собственной безопасности, так как являются наиболее уязвимой категорией.

- Им нельзя позволить себе такой же образ жизни, как у вакцинированных, -заметил ученый.

Ранее в «Курьер.Среда» сообщали, что медотвод на всю жизнь могут получить те граждане, у которых есть аллергия на составляющую препарата от COVID-19, во всех остальных случаях противопоказания к вакцинации являются временными.

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вакцинациямедотводжизнь за городомАндрей Исаев
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