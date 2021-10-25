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В Петербурге назвали условия снятия локдауна: Надежда только на вакцинацию

3:20:5010/25/2021
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Власти призвали не паниковать, но предупредили, что ковидные ограничения ввели надолго.

В Санкт-Петербурге планируют привить 80% горожан. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Бердске закрыли пункт вакцинации от коронавируса в Микрорайоне: За прививкой придется ехать в центр городаВ ЦГБ Бердска заявили о снятии запрета на одновременную вакцинацию от коронавируса и от гриппаЕщё 628 новости

В Санкт-Петербурге объявили условие для снятия ковидных ограничений в городе. Послабление произойдет в тот момент, когда привьются 80% граждан, которым можно это сделать. О решении властей сообщила Ирина Чхинджерия, возглавляющая отдел эпиднадзора управления Роспотребнадзора.

- Поставлена задача привить не менее 80 процентов. Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру, — заявила она.

Чиновница объявила, что вакцинация теперь будет ежегодной, как это делается в период распространении гриппа. Она добавила, что другого пути борьбы с коронавирусом нет.

С 30 октября в городе будут введены ограничения, которые продлятся по 7 ноября, сообщал "Курьер.Среда". Будет приостановлена работа предприятий торговли, развлекательной сферы всех сфер услуг кроме парикмахерских.

Можно будет посетить музеи и театры, при этом нужно будет предоставить QR-код. По таким же правилам будет производиться заселение в гостиницы и пансионаты.

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