В Петербурге назвали условия снятия локдауна: Надежда только на вакцинацию

В Санкт-Петербурге объявили условие для снятия ковидных ограничений в городе. Послабление произойдет в тот момент, когда привьются 80% граждан, которым можно это сделать. О решении властей сообщила Ирина Чхинджерия, возглавляющая отдел эпиднадзора управления Роспотребнадзора.
- Поставлена задача привить не менее 80 процентов. Это общее требование… Добиваться коллективного иммунитета нужно за счет вакцинации. Причем сейчас нужно понять, что мы в этой ситуации надолго. Нужно спокойно, без паники принять это, как необходимую меру, — заявила она.
Чиновница объявила, что вакцинация теперь будет ежегодной, как это делается в период распространении гриппа. Она добавила, что другого пути борьбы с коронавирусом нет.
С 30 октября в городе будут введены ограничения, которые продлятся по 7 ноября, сообщал "Курьер.Среда". Будет приостановлена работа предприятий торговли, развлекательной сферы всех сфер услуг кроме парикмахерских.
Можно будет посетить музеи и театры, при этом нужно будет предоставить QR-код. По таким же правилам будет производиться заселение в гостиницы и пансионаты.