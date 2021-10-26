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Вакцину Спутник V запретили использовать в Намибии из-за опасности ее применения для мужчин

5:30:4910/25/2021
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Намибия получила от Сербии 30 000 доз вакцины Спутник V, из которых на данный момент введено менее 120.

Намибия отказалась от использования российской вакцины Спутник-V. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Намибия прекратила использование российской вакцины Sputnik V COVID-19 из-за опасений, высказанных соседней Южной Африкой, сообщило в субботу министерство здравоохранения.

Ранее на этой неделе соседняя Южная Африка заявила, что не утвердит Sputnik V из-за опасений, что это может увеличить риск заражения ВИЧ среди мужчин.

Министерство здравоохранения Намибии сообщило в заявлении, что после решения Южной Африки оно немедленно приостанавливает использование уколов до тех пор, пока формула не будет включена в список для экстренного использования Всемирной организацией здравоохранения, пишет Medical Xpress.

«Причина прекращения введения вакцины кроется из-за чрезмерной осторожности, поскольку мужчины, получившие Sputnik V, могут подвергаться более высокому риску заражения ВИЧ при контакте с ним», - говорится в сообщении министерства.

Намибия получила от Сербии 30 000 доз вакцины Спутник V, из которых на данный момент введено менее 120.

В понедельник регулирующий орган Южной Африки в области товаров медицинского назначения заявил, что не разрешит использование Sputnik на основании более ранних исследований, проверяющих безопасность модифицированной формы аденовируса - типа вируса, вызывающего респираторные инфекции, известного как Ad5 и содержащегося в российском уколе.

Но российский центр «Гамалея», который разработал «Спутник V», заявил, что предоставит информацию, показывающую, что опасения Южной Африки «совершенно необоснованны».

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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