Мэр Вологды, где жестоко убили 9-летнюю школьницу, прокомментировал участие ее матери в популярном ток-шоу

На днях на НТВ вышла передача «За гранью» (16+) с участием матери убитой девятилетней школьницы в Вологде. На шоу Анна впервые нарушила молчание и рассказала о поисках своей дочери и попыталась рассказать свою версию этой ужасной трагедии.
Напомним, «Курьер.Среда» рассказывал о жестоком убийстве маленькой школьницы Марии (имя изменено - прим. ред.) в Вологде: 18 октября в квартире местной жительницы нашли тело школьницы со следами насильственной смерти, ее искали с 16 октября. Подозреваемую в убийстве Марии Ульяну Л. сняли с поезда в Карелии. У женщины имеются психические заболевания.
Соседи, знакомые и волонтеры, которые участвовали в поисках школьницы, рассказывали «Курьер.Среда», что семья Марии неблагополучная: мама якобы употребляет алкоголь и занимается сомнительного рода деятельностью, а двух детей воспитывала улица. Мэр Вологды Сергей Воропанов рассказывал о скором лишении Анны родительских прав в отношении старшего сына. Также градоначальник лично оплатил похороны школьницы, сообщал "Курьер.Среда". Девочку похоронили 21 октября.
Журналист «Курьер.Среда» 28 октября, вновь попытался связаться с Анной, но женщина по-прежнему не желает общаться с редакцией. Зато удалось побеседовать с Еленой Земчихиной - представителем пресс-службы администрации Вологды, которая рассказала новость: документы о лишении Анны прав на сына передали в суд.
- Да, подали иск в суд об ограничении Анны в родительских правах в отношении ее сына. Сейчас он находится в социальном учреждении. До этого был в больнице, так требует процедура. Кстати, оттуда мальчик сбегал. Вообще, вся эта ситуация очень печальная. Администрация помогала семье в организации похорон, на встречу пришел дядя и бабушка. Самой Анны не было, она приходила один раз в опеку трезвая. Да, были желающие помочь и в школе, и волонтеры. Вообще, сказать, что жили бедно нельзя: снимали хорошую квартиру в центре города, но работала только бабушка. Всю нашу помощь приняли, - сообщила Елена Земчихина.
Юристы в телепрограмме обещали помочь Анне в борьбе за сына. Однако пока, по словам Земчихиной, к ним никто не обращался. На вопрос, почему же опека ранее не обращала внимание на семью Марии, Елена Земчихина рассказала, что для этого не было оснований.
- Если говорить честно, то сейчас нужна помощь и детям Ульяны. Как им жить с фамилией этой в Вологде. Опека с ними работала и работает, - поделилась представитель пресс-службы мэрии Вологды в беседе с журналистом «Курьер.Среда» в четверг.
Кстати, мэр Вологды Сергей Воропанов отреагировал на шоу с участием Анны. В своем Telegram-канале он написал следующее:
- Если суд примет положительное решение, то затем органы опеки будут определять, где и с кем проживать мальчику. Посмотрел ток-шоу с участием Анны. Эмоции оставлю при себе. Вышли в Вологодский городской суд с иском об ограничении Анны в родительских правах в отношении ее сына. Основание - неоднократное неисполнение родительских обязанностей. Если суд примет положительное решение, то затем органы опеки будут определять, где и с кем проживать мальчику.
Что касается подозреваемой в убийстве Марии, то Ульяна дала признательные показания. Вологодский городской суд заключил ее под стражу до середины декабря.