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Похудевшая на 60 кг за год блогер из Новосибирска скончалась после косметической операции

2:02:4811/4/2021
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В возрасте 47 лет популярный терапевт Яна Фиалковская, учившая людей правильно худеть, умерла в красноярской клинике.

Похудевшая на 60 кг блогер. Фото: ВКонтакте @fialka.yana
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Экс-тренер сборной России по биатлону Николай Князев скончался на 65-м году жизниВо время операции скончался исполнитель хитов «Москва» и «Казачок» Жоржи ДаннЕщё 1069 новости

Блогер и врач-терапевт Яна Фиалковская, ставшая популярной после похудения на 60 килограммов, умерла в возрасте 47 лет.

Ее смерть произошла в клинике Красноярска, куда она поехала, чтобы избавиться от импланта, причинявшего ей постоянный дискомфорт. По сообщениям подписчиков и знакомых, Яна почему-то не очень желала этого вмешательства и тянула время.

Популярная среди женщин, желающих похудеть, Фиалковская сама проделала этот сложный путь — она скинула за один год 60 килограмм и начала вести блог о похудении с применением принципов правильного питания и тренировок. Много людей похудели вместе с блогером из Новосибирска и они искренне сожалеют об ее уходе.

Близкая подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб рассказала, что после операции у той возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего произошла смерть, сообщает НГС.

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смертьблогерпохудениеОперация.Яна Фиалковская
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