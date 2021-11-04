Похудевшая на 60 кг за год блогер из Новосибирска скончалась после косметической операции

Блогер и врач-терапевт Яна Фиалковская, ставшая популярной после похудения на 60 килограммов, умерла в возрасте 47 лет.
Ее смерть произошла в клинике Красноярска, куда она поехала, чтобы избавиться от импланта, причинявшего ей постоянный дискомфорт. По сообщениям подписчиков и знакомых, Яна почему-то не очень желала этого вмешательства и тянула время.
Популярная среди женщин, желающих похудеть, Фиалковская сама проделала этот сложный путь — она скинула за один год 60 килограмм и начала вести блог о похудении с применением принципов правильного питания и тренировок. Много людей похудели вместе с блогером из Новосибирска и они искренне сожалеют об ее уходе.
Близкая подруга Яны Фиалковской Полина Штрауб рассказала, что после операции у той возникли тромбоэмболические осложнения, в результате чего произошла смерть, сообщает НГС.