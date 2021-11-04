Умер знаменитый сексолог Александр Полеев: Он первый рассказал россиянам о запретных ранее темах

В четверг, 4 ноября, стало известно о кончине врача-сексолога Александра Полеева. Он умер в возрасте 72 лет, об этом сообщили в Facebook из Европейской ассоциации психологов-сексологов (ЕАПС).
В ЕАПС кандидат медицинских наук Полеев нескольких лет приглашался для чтения лекций студентам.
- <На курсе он> щедро и с юмором делился своим опытом и знаниями со студентами. Когда-то именно он натолкнул на идею создания ЕАПС, и теперь мы существуем. Огромная благодарность и светлая память, — отметили в ассоциации.
Александр Полеев родился в 1948 году в Горловке Донецкой области Украинской ССР. После окончания Ленинградского мединститута с конца 1970-х работал в Центре по изучению экстремальных состояний в Москве.
В начале 1990-х годов, когда в стране стало можно рассуждать вслух о многих ранее неприличных вещах, Палеев набрал популярность как специалист в области сексологии, рассказывавший простым языком о запретных для многих граждан темах.
Опубликованные книги о сексе автором которых являлся Александр, стали бестселлерами. Среди них - «Грязные» слова — в любимые ушки. Сексуальные ролевые игры — твой путь к вершинам наслаждения», «Как стать оргазмической женщиной? Практическое руководство от современной сексологической науки», «Подросток глазами сексолога. Практическое руководство для родителей».
Также Палеева приглашали в качестве эксперта в различные ток-шоу и передачи. Еще в июле в беседе с «Газетой.Ru» он давал рекомендации относительно секса после вакцинации от коронавируса.