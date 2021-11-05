Симптомы штаммов коронавируса «Лямбда» и «Мю»: инкубационный период, отличие от «Дельты» и какая вакцина эффективна

К настоящему времени в России выявлено уже более 14 тысяч геновариантов коронавируса, отличающихся от первоначального китайского образца. Не так давно его индийская разновидность бросила серьезный вызов мировой медицине, а уже сейчас в мире распространятся штаммы «Мю» и «Лямбда». Рассмотрим позиции экспертов об их сходстве и отличие от «Дельты».
Схожие симптомыНа данный момент в основной симптоматике у всех трёх штаммов наблюдается: повышенная температура, приступы кашля, длящиеся в течение часа или несколько коротких интервалов за сутки, сильная усталость, искаженные вкус и обоняние, внезапная рвота, диарея.
Без лабораторных исследований трудно определить штамм вируса, так как разница в симптомах может объясняться индивидуальными особенностями организма. Как и с «Дельтой» для болезни остаётся характерным короткий инкубационный период: инфекция развивается за 3-5 дней. Из-за этого сохраняется опасность спутать её с обычным ОРВИ.
Экспертное мнениеК ноябрю 2021 года в стране был зафиксирован всего один случай заражения штаммом коронавируса «Лямбда» и три случая «Мю». В основном по России всё ещё циркулирует индийская разновидность. Иммунолог Вячеслав Жемчугов выразил предположение, что «Лямбда» может оказаться достаточно заразной для более масштабного распространения.
Его коллега Вячеслав Бобиков охарактеризовал «Лямбду» как более заразную, чем ранние «уханьские» штаммы, но уступающую «Дельте». Подобные тезисы выдвигал иммунолог Николай Крючков, считающий, что «Мю» и «Лямбда» вряд ли получат серьезное распространение в России. В качестве примера он говорит о частой выявляемости новых штаммов на их родине — в Колумбии и Перу, но их циркуляция в остальном мире пока невысока.
Работоспособность вакцинВ Чили и Сантьяго, где штамм «Лямбда» стал одним из доминирующих, было выявлено снижение эффекта от вакцинации в сравнении с результатами при распространении «Альфы» и «Гаммы». Использовалась зарубежная вакцина «Sinovac» но сопоставление её эффективности между разновидностями «Лямбда» и «Дельта» тогда не проводилось.
Что касается «Мю», летом этого года были обнародованы исследования итальянских специалистов о сохранении эффективности вакцины от «Pfizer» при заражении человека данным штаммом.
Возможно, вакцину «Спутник V» ещё исследуют на активность в отношении «Мю» и «Лямбды». Препарат по-прежнему результативен против штаммов «Альфа» и «Дельта» – наиболее заразного сегодня. Отмечается похожесть белка шипов этих известных, изученных штаммов с разновидностью «Мю».