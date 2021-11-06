Все варианты штамма коронавируса «Дельта»: симптомы, побочные эффекты, антитела, какой штамм самый агрессивный

Печально известный штамм SARS-CoV-2 «Дельта» впервые был обнаружен в Индии в конце 2020 года. К осени 2021-го он распространился настолько, что Всемирная организация здравоохранения стала считать его одним из преобладающих. Сейчас учёные выделяют более 40-ка похожих друг на друга разновидностей варианта «Дельта».
В РоссииЗа пределы Индии новый штамм выбрался в феврале 2021 года, а уже к лету добрался до России. Как и в остальном мире, он быстро вытеснял первоначальные «уханьские» разновидности. Осенью, по сообщениям Роспотребнадзора, доля «Дельты» в стране составила 97% от всех случаев.
Штамм быстро мутировал до нескольких вариаций. Их разделили на «линии», которым присвоили индекс AY. К августу 2021 года в мире варианты штамма «Дельта» исчислялись от AY.1 до AY.28, при этом существовали дополнительные подвиды.
По словам, директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василия Акимкина, в России сегодня можно встретить около десяти разновидностей «Дельты» . В июне здесь обнаружили самую агрессивную разновидность – AY.1, именно её назвали «Дельта +» . С октября фиксируется единичные случаи AY.4.2, который, по мнению иммунолога Николая Крючкова, на 10-15% заразнее своего предшественника.
СимптомыВсе представители «Дельты» маскируются под простуду. Лихорадка, одышка, проблемы с обонянием, знакомые по ранним штаммам, уступают место насморку, першению в горле, слабости и головной боли. Поражения ЖКТ вызывают диарею, боли в эпигастрии, иногда тошноту или рвоту. Инкубационный период снижен до трех дней. Риск госпитализации повышен почти вдвое.
Мутация «Дельты +» снижает активность антител у переболевших или вакцинированных людей. Эта вариация отличается повышенной заразностью и устойчивостью к терапии моноклональными антителами.
Об особенной опасности штамма AY.4.2 информации пока мало. По предположению директора Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберта Ризванова, мутация штамма больше связана с заразностью, чем с тяжестью болезни.
Вакцинация и прогнозыВариант AY.4.2 пока не занимает эпидемически значимого процента в популяции. По предположению главы центра Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» останется эффективной против AY.4.2.
Иммунолог Николай Крючков не уверен, что новый штамм вытеснит изначальную «Дельту». Несмотря на рост заразности, с каждой новой мутацией вирусу все тяжелее обходить иммунитет, что уменьшает риск тяжело заболеть.
Противоположного мнения придерживается эксперт Роспотребнадзора Камиль Хафизов. По его словам, более заразный AY.4.2 имеет шансы вытеснить исходную версию, но отечественные вакцины останутся эффективными.
Большинство медиков сходятся во мнении, что вакцинация остается самым эффективным способом защитить себя от вируса. Глава Минздрава Михаил Мурашко упоминал, что среди тяжёлых пациентов число привитых едва достигает 0,03%, а основная доля госпитализированных — пациенты без вакцинации.