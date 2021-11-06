В Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября

В субботу стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.
Как сообщили "Курьер.Среда" в городском оперативном штабе, за последние сутки на 6 ноября, среди бердчан выявили 15 новых зараженных COVID-19.
Стоит отметить, что это рекордное число заболевших держится в Бердске третий день подряд. Стоит отметить, что в октября суточный прирост коронавирусных был в два раза ниже. Это свидетельствует о серьезном росте заболеваемости в городе.
С начала пандемии (март 2020 года) по 6 ноября 2021-го в Бердске зарегистрировали 2812 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А если учесть, что на субботу выздоровели от ковида 2587 человек, то можно предположить, что в настоящее время болеют 225 бердчан.
Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 937 жителей. Это те, у кого подозревают коронавирус.
По данным оперштаба, за минувшие сутки медики взяли еще 155 тестов на ковид, результаты которых станут известны в ближайшее время.