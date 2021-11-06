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В Бердске болеют коронавирусом 225 человек: Суточный прирост зараженных бьет рекорд третьи сутки подряд на 6 ноября

7:20:2411/6/2021
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Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 937 бердчан. Это те, у кого подозревают ковид.

Врачам нельзя расслабляться - ковид в Бердске растет. Фото: Минздрав Новосибирской области

В субботу стали известны последние данные о заболеваемости коронавирусом в Бердске.

Как сообщили "Курьер.Среда" в городском оперативном штабе, за последние сутки на 6 ноября, среди бердчан выявили 15 новых зараженных COVID-19.

Стоит отметить, что это рекордное число заболевших держится в Бердске третий день подряд. Стоит отметить, что в октября суточный прирост коронавирусных был в два раза ниже. Это свидетельствует о серьезном росте заболеваемости в городе.

С начала пандемии (март 2020 года) по 6 ноября 2021-го в Бердске зарегистрировали 2812 случаев заражения коронавирусной инфекцией. А если учесть, что на субботу выздоровели от ковида 2587 человек, то можно предположить, что в настоящее время болеют 225 бердчан.

Кроме того, под медицинским наблюдением находятся 937 жителей. Это те, у кого подозревают коронавирус.

По данным оперштаба, за минувшие сутки медики взяли еще 155 тестов на ковид, результаты которых станут известны в ближайшее время.

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