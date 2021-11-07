Скончались от коронавируса 11 женщин и двое мужчин за сутки на 7 ноября в Новосибирской области

Оперативный штаб в воскресенье сообщил новые данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области.
Так, за прошедшие сутки на 7 ноября в регионе выявили 385 новых заразившихся COVID-19. Теперь общее число заболевших новой инфекцией с начала пандемии достигло 73 562. В эту статистику входят 7257 детей, сообщили в оперштабе.
Жертвами коронавируса за последние 24 часа стали 13 человек.
Умерли мужчины в возрасте 61 и 91 год, а также женщины, которым было 47, 55, 58, 66 лет, двоим по 73 года, 74 года, двоим - 75 лет, 81 год и 89 лет. Всего в регионе скончались 3474 человека с подтвержденным COVID-19.
По информации оперативного штаба, сейчас в ковидных госпиталях региона лежит 3691 пациент, в том числе 50 детей - у них либо уже выявлен коронавирус, либо они ждут результатов ПЦР-тестов.
322 человека в настоящее время находятся в реанимациях, в том числе 47 тяжелых больных - на ИВЛ.
За прошедшие сутки выписаны после ковида 83 пациента, в сего за время пандемии полностью излечились 54 694 жителей Новосибирской области.