В Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой

Мать двоих детей в Бердске три дня вызывала лечащего врача себе на дом.
Как рассказала «Курьер.Среда» Татьяна Литвинова, первые признаки недомогания она почувствовала 4 ноября. У женщины сильно поднялась температура. По словам Татьяны, пятого ноября она с трудом дозвонилась до колл-центра.
- Мне устроили допрос про болезни, был ли у меня контакт с больным ковидом и сколько человек проживает дома. На все вопросы я ответила и сказала, что со мной живут двое детей. Потом после обеда позвонили, диагностировав болезнь по телефону. Все оба раза спросили, нужен ли мне больничный лист. Были вопросы и о детях. В субботу утром еще звонили и сказали ждать до пяти часов вечера. Врач так и не приехал. В воскресенье снова поступил звонок. У меня поинтересовались о температуре. Я ответила, что ее нет. Тогда спросили, могу ли я приехать в поликлинику. Пришлось поехать самой,- вспоминая рассказала Татьяна.
В очереди в больнице Литвинова 7 ноября просидела 2 часа, хотя время, как она говорит, ей было назначено четкое.
- Мазок сегодня пойду сдавать. Препараты некоторые назначили. Отправила бы сегодня детей в школу, но мне посоветовали, чтобы они побыли дома, пока не будет результатов ПЦР теста. Такая же ситуация с вызовом врача произошла у моей мамы. Она только вчера к вечеру врача дождалась. Вот так лежишь с температурой и не знаешь, что тебе ждать в дальнейшем. Потом возникают вопросы, откуда большая заболеваемость и смертность, - произнесла бердчанка 8 ноября.
Напомним, что ранее в пресс-службе ЦГБ Бердска заявляли о колоссальной нагрузке на врачей в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. По словам начальника пресс-службы Аркадия Ефимовича, количество вызовов врача на дом достигается порою до 400 в день.