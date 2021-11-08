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В Бердске к больной горожанке с подозрением на коронавирус и огромной температурой три дня не мог приехать врач. В ЦГБ пришлось ехать самой

5:50:2511/8/2021,Алина Бурова
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Женщина находилась в неведении. Аналогичная ситуация произошла и с ее родственницей.

Женщине пришлось добираться до поликлиники на "своих двоих". Фото: Pexels.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Мать двоих детей в Бердске три дня вызывала лечащего врача себе на дом.

Как рассказала «Курьер.Среда» Татьяна Литвинова, первые признаки недомогания она почувствовала 4 ноября. У женщины сильно поднялась температура. По словам Татьяны, пятого ноября она с трудом дозвонилась до колл-центра.

- Мне устроили допрос про болезни, был ли у меня контакт с больным ковидом и сколько человек проживает дома. На все вопросы я ответила и сказала, что со мной живут двое детей. Потом после обеда позвонили, диагностировав болезнь по телефону. Все оба раза спросили, нужен ли мне больничный лист. Были вопросы и о детях. В субботу утром еще звонили и сказали ждать до пяти часов вечера. Врач так и не приехал. В воскресенье снова поступил звонок. У меня поинтересовались о температуре. Я ответила, что ее нет. Тогда спросили, могу ли я приехать в поликлинику. Пришлось поехать самой,- вспоминая рассказала Татьяна.

В очереди в больнице Литвинова 7 ноября просидела 2 часа, хотя время, как она говорит, ей было назначено четкое.

- Мазок сегодня пойду сдавать. Препараты некоторые назначили. Отправила бы сегодня детей в школу, но мне посоветовали, чтобы они побыли дома, пока не будет результатов ПЦР теста. Такая же ситуация с вызовом врача произошла у моей мамы. Она только вчера к вечеру врача дождалась. Вот так лежишь с температурой и не знаешь, что тебе ждать в дальнейшем. Потом возникают вопросы, откуда большая заболеваемость и смертность, - произнесла бердчанка 8 ноября.

Напомним, что ранее в пресс-службе ЦГБ Бердска заявляли о колоссальной нагрузке на врачей в связи с обострившейся эпидемиологической ситуацией. По словам начальника пресс-службы Аркадия Ефимовича, количество вызовов врача на дом достигается порою до 400 в день.

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медицинавызовлечащий врач
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