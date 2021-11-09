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В Грузии назначили дату начала процесса над экс-президентом Михаилом Саакашвили

1:16:1711/9/2021
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Суд имеет отношение к разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома в телекомпании "Имеди". Но опальному политику инкриминируют еще ряд преступлений, в том числе тяжких.

Первое заседание суда по делу Саакашвили состоится в Грузии 10 ноября. Фото: Скриншот

В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии. Тбилисский городской суд начнет процесс в полдень по московскому времени 10 ноября.  Где пройдет заседание - в зале суда или в Глданской тюрьме - пока не известно, передает РИА Новости.

"Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении Тбилисского суда.

Суд имеет отношение к разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома в телекомпании "Имеди".

Власти Грузии 8 ноября сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику. Впрочем, на следующий день появилось видио, на кадрах которого запечатлен обедающий высокопоставленный некогда арест, ныне гражданин Украины.

Саакашвили задержали 1 октября при пересечении грузинской границы. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об убийстве банкира, избиении депутата и о растрате бюджетных средств.

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