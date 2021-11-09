В Грузии назначили дату начала процесса над экс-президентом Михаилом Саакашвили

В Грузии назначили дату первого заседания суда по делу Михаила Саакашвили, бывшего президента Грузии. Тбилисский городской суд начнет процесс в полдень по московскому времени 10 ноября. Где пройдет заседание - в зале суда или в Глданской тюрьме - пока не известно, передает РИА Новости.
"Судья: Нино Елиешвили. Стороны: Михаил Саакашвили, Джарджи Циклаури. Время: 10 ноября 2021 года в 13.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении Тбилисского суда.
Суд имеет отношение к разгону оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погрома в телекомпании "Имеди".
Власти Грузии 8 ноября сообщили, что перевели объявившего голодовку Саакашвили из Руставской тюрьмы в Глданскую тюремную клинику. Впрочем, на следующий день появилось видио, на кадрах которого запечатлен обедающий высокопоставленный некогда арест, ныне гражданин Украины.
Саакашвили задержали 1 октября при пересечении грузинской границы. Он является фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об убийстве банкира, избиении депутата и о растрате бюджетных средств.