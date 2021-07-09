Вакцина “Спутник Лайт”: кому показана и противопоказания
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Вакцина “Спутник Лайт”: кому показана и противопоказания

1:00:197/9/2021Фото: pixabay.com
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Иммунный ответ на возбудителя “ковида” появляется уже на десятый день после прививки.

Более 2,5 млн доз вакцины было распределено между больницами
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В конце июня первые дозы вакцины “Спутник Лайт” поступили в медицинские учреждения для вакцинации населения. О том, чем этот препарат отличается от “Спутник V”, какие есть противопоказания - в нашем материале.

По заявлению министра здравоохранения России, более 2,5 млн доз вакцины было распределено между больницами, в которых прививают от коронавируса. “Спутник Лайт” несколько отличается от своего оригинала и считается облегченной версией, потому что эффективность, согласно некоторым клиническим испытаниям, составляет практически 80%, при том, что у “Спутника V” она более 90%. Но здесь важно учитывать, что более легкая версия является однокомпонентной и ее не нужно будет вводить второй раз через три недели. Отмечается, что эффективность почти 80% - это выше, чем у многих вакцин, созданных другими странами.

По сообщению медиков, “Спутник Лайт” в основном предназначается для тех, кто уже ранее вакцинировался двумя дозами “Спутника V” и тех, кто недавно перенес “китайский вирус”. Данные клинических исследований показывают, что, если у человека в организме на момент прививки уже были антитела, то их количество увеличивается чуть ли не в 40 раз. Иммунный ответ на возбудителя “ковида” появляется уже на десятый день после прививки. Отмечается, что сильных побочных эффектов от вакцины не зарегистрировано, но все-таки она подходит не всем людям. В отличие от “Спутника V”, “Лайт” версия снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, но полностью не исключает его. Также действует она примерно 4 месяца, поэтому по истечении срока следует сдать анализ на антитела и привиться снова “Спутником V”.

Показания к применению:
получение первых двух доз вакцины, после чего прошло полгода или более;
перенесенный коронавирус (скорее всего на момент прививки у человека все еще в организме будет иммунный ответ, то есть антитела).

Противопоказания к “Спутнику Лайт” похожи на те, что есть у двухфазной вакцины. Например:
у человека есть непереносимость одного из веществ препарата;
анафилактический шок, отек Квинке на ранее сделанные вакцины;
грипп и простуда;
инфекции кишечника;
беременность;
период вскармливания младенца грудью;
заболевания хронического типа в острой фазе (прививку можно делать спустя 3-4 недели, как стало лучше);
возраст до 18 лет;
судороги;
температура тела более 40 градусов.

Чтобы узнать, есть ли непереносимость вакцин, следует посмотреть детскую медицинскую карту. Если не было отвода от прививок в детстве, то анафилактического шока и отека Квинке не должно быть. Перед вакцинацией следует проконсультироваться с врачом.

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