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В Москве снова выстроились очереди за прививками от коронавируса

12:14:3510/22/2021
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Жители столицы часами простаивают в торговых центрах, ожидая своей очереди на вакцинацию.

В Москве люди часами стоят в очереди на прививку. Фото: Pixabay
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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В Москве значительно увеличилось число желающих вакцинироваться. В торговых центрах, где также можно получить прививку от коронавируса, образовались очереди из желающих.

В ТЦ «Океания», что на Кутузовском проспекте в центре Москвы, людям приходится ждать по несколько часов в очереди на прививку. Об этом сообщает издание «Подъем».

Сотрудники ТЦ рассказали, что помогают всем, кто хочет привиться. Очереди по несколько часов ожидания наблюдаются в Москве в последние два дня. Ажиотаж возник после объявления в столице нерабочих дней, которые могут продлиться неизвестно до какой поры.

22 октября в пятницу, очереди на вакцинацию были зафиксированы в ТЦ «Парк Хаус». Известно, что в поликлиниках Москвы запись на вакцинацию расписана на несколько дней вперед.

Как сообщал "Курьер.Среда", Сергей Собянин объявил нерабочими днями период с 28 октября по 7 ноября. Он постановил закрыть все предприятия торговли, общепита, развлекательной сферы, при этом работать будут музеи и театры, при условии неполной загрузки. При входе необходимо предъявить QR-код.

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очередьвакцинация. прививка
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