В Москве снова выстроились очереди за прививками от коронавируса

В Москве значительно увеличилось число желающих вакцинироваться. В торговых центрах, где также можно получить прививку от коронавируса, образовались очереди из желающих.
В ТЦ «Океания», что на Кутузовском проспекте в центре Москвы, людям приходится ждать по несколько часов в очереди на прививку. Об этом сообщает издание «Подъем».
Сотрудники ТЦ рассказали, что помогают всем, кто хочет привиться. Очереди по несколько часов ожидания наблюдаются в Москве в последние два дня. Ажиотаж возник после объявления в столице нерабочих дней, которые могут продлиться неизвестно до какой поры.
22 октября в пятницу, очереди на вакцинацию были зафиксированы в ТЦ «Парк Хаус». Известно, что в поликлиниках Москвы запись на вакцинацию расписана на несколько дней вперед.
Как сообщал "Курьер.Среда", Сергей Собянин объявил нерабочими днями период с 28 октября по 7 ноября. Он постановил закрыть все предприятия торговли, общепита, развлекательной сферы, при этом работать будут музеи и театры, при условии неполной загрузки. При входе необходимо предъявить QR-код.