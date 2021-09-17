Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
17.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Бердске голосуют «левые»: Явка избирателей на думских и местных выборах не совпадает

10:02:109/17/2021,Анастасия СолодковаФото: Анастасии Солодковой
0

В первые часы первого дня голосования, 17 сентября, уже выбрали депутатов в бердский горсовет и в Госдуму около 4000 человек на городских избирательных участках.

Голосование продлится три дня
Сюжет: Выборы в Бердске-2021
В Бердске наблюдает за выборами-2021 телеведущая Татьяна Лазарева

В Бердске наблюдает за выборами-2021 телеведущая Татьяна ЛазареваВ подкупе избирателей новыми скамейками в Бердске заподозрила кандидата от «Единой России» член УИК: Первая жалоба на выборахЕщё 99 новости

Стали известны первые данные по явке избирателей на бердские участки для голосования по выборам в горсовет Бердска и депутатов Государственной думы.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, 17 сентября на 15.00 за местных депутатов проголосовало 3722 бердчанина, или 4,5% общего числа избирателей.

Явка на думские выборы оказалась чуть выше — 4,8%. Депутатов нижней палаты парламента и партии выбрали 3925 человек. Разницы в цифрах возникла из-за того, что на федеральных выборах имеют право голосовать приезжие.

- Во-первых, голосуют прикрепленные к нам люди из других регионов. Они заранее заявили о своем желании участвовать в выборах через МФЦ и сайт госуслуг. Они захотели проголосовать. Им дали один бюллетень — за партии по федеральному списку. Во-вторых, получить второй бюллетень за кандидатов в Госдуму по одномандатному округу №137 могут получить иногородние, но живущие в границах округа, например, в Советском или Первомайском районах Новосибирска. Им выдают два бюллетеня, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» член ТИК с правом совещательного голоса Галина Лаптева.

За депутатов местного представительного органа власти имеют право голосовать только прописанные в Бердске избиратели. Им выдают на избирательных участках по три бюллетеня. Следующие цифры по явке станут известны к окончанию первого дня голосования — в 20.00.

В Бердске официально зарегистрировано 84 494 человека, имеющих право голоса.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование растянули на три дня — 17, 18 и 19 сентября. В первые два дня территориальная избирательная комиссия собирает данные только по явке голосующих. Итоги выборов подведут после закрытия избирательных участков в 20.00 в воскресенье.

Напомним, что на 27 депутатских мандатов претендуют 178 кандидатов. И уже соперники по округам фиксируют нарушения и направляют жалобы в избирком и полицию.

Австралийские власти упорно молчат, хотя неприятных случаев полно
vsenovosti.net
«Речи нет, руки нет»: актер Добронравов о перенесенном инсульте
Красавицы прошлого века: при их виде мужчины теряли голову
Уже 17: почему "Ашан" массово закрывает свои магазины в РФ
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
Названа невосприимчивая к COVID группа людей
Вот что значит отказало чувство меры: Сеть ржет уже который день
Таких приколов даже в цирке не увидишь, а ведь это спорт: фото
vsenovosti.net
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Необычайные татуировки с миксом знаменитых картин и персонажей
30 фото мировых достопримечательностей с неожиданного ракурса
Интересные факты из жизни американских президентов
Игра элиты: почему вы должны научиться играть в большой теннис
Истина познается в сравнении: 30 прекрасных жизненных иллюстраций
Мир, который вы не увидите невооруженным взглядом: 30 фото
30 классных кадров, сделанных в удачное время
Контрасты, в которых мы живем: 25 удивительных фото
выборыкандидатизбиркомявкажалобыТИК БердскаГалина Лаптева
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Вы пойдете на выборы?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Уже не молодухи, а фору всем дадут: знаменитости за 40
vsenovosti.net
В Турции разбился российский самолет: погибли все на борту
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
«Он сгорел за месяц»: детали смерти Романа Шадрина

Последние новости

В Воронежской области заблокировано село: Заминирован дом напавшего на полицейский участок
9:59:49 9/17/2021
В Воронежской области заблокировано село: Заминирован дом напавшего на полицейский участок
Сорок одна медаль и место в десятке лидеров: губернатор поздравил новосибирскую команду с достойным вступлением на Чемпионате WorldSkills Russia
9:51:11 9/17/2021
Сорок одна медаль и место в десятке лидеров: губернатор поздравил новосибирскую команду с достойным вступлением на Чемпионате WorldSkills Russia
В Москве на избирательном участке нашли записывающее устройство
9:22:25 9/17/2021
В Москве на избирательном участке нашли записывающее устройство
Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября: Работать в этот день грешно
9:00:24 9/17/2021
Приметы в день Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября: Работать в этот день грешно
Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем КамАЗа под Воронежем
8:53:11 9/17/2021
Пять человек погибли в ДТП с пьяным водителем КамАЗа под Воронежем
Бабушка школьников рассказала о состоянии детей в Махачкале: 25 учеников пострадали из-за распыления слезоточивого газа
8:45:29 9/17/2021
Бабушка школьников рассказала о состоянии детей в Махачкале: 25 учеников пострадали из-за распыления слезоточивого газа
В Новосибирской области еще 11 человек скончались от COVID-19
8:33:46 9/17/2021
В Новосибирской области еще 11 человек скончались от COVID-19
В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков 17 сентября
8:24:57 9/17/2021
В Подмосковье объявили оранжевый уровень опасности из-за заморозков 17 сентября
БердскВ Бердске промышляют автоняни: Кому они нужны и есть ли среди них "автодеды", рассказываем
8:23:50 9/17/2021
В Бердске промышляют автоняни: Кому они нужны и есть ли среди них "автодеды", рассказываем
Приложение "Навальный" удалили на платформах AppStore и Google Play
7:54:23 9/17/2021
Приложение "Навальный" удалили на платформах AppStore и Google Play