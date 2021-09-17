В Бердске голосуют «левые»: Явка избирателей на думских и местных выборах не совпадает

Стали известны первые данные по явке избирателей на бердские участки для голосования по выборам в горсовет Бердска и депутатов Государственной думы.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в территориальной избирательной комиссии, 17 сентября на 15.00 за местных депутатов проголосовало 3722 бердчанина, или 4,5% общего числа избирателей.
Явка на думские выборы оказалась чуть выше — 4,8%. Депутатов нижней палаты парламента и партии выбрали 3925 человек. Разницы в цифрах возникла из-за того, что на федеральных выборах имеют право голосовать приезжие.
- Во-первых, голосуют прикрепленные к нам люди из других регионов. Они заранее заявили о своем желании участвовать в выборах через МФЦ и сайт госуслуг. Они захотели проголосовать. Им дали один бюллетень — за партии по федеральному списку. Во-вторых, получить второй бюллетень за кандидатов в Госдуму по одномандатному округу №137 могут получить иногородние, но живущие в границах округа, например, в Советском или Первомайском районах Новосибирска. Им выдают два бюллетеня, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» член ТИК с правом совещательного голоса Галина Лаптева.
За депутатов местного представительного органа власти имеют право голосовать только прописанные в Бердске избиратели. Им выдают на избирательных участках по три бюллетеня. Следующие цифры по явке станут известны к окончанию первого дня голосования — в 20.00.
В Бердске официально зарегистрировано 84 494 человека, имеющих право голоса.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», голосование растянули на три дня — 17, 18 и 19 сентября. В первые два дня территориальная избирательная комиссия собирает данные только по явке голосующих. Итоги выборов подведут после закрытия избирательных участков в 20.00 в воскресенье.
Напомним, что на 27 депутатских мандатов претендуют 178 кандидатов. И уже соперники по округам фиксируют нарушения и направляют жалобы в избирком и полицию.