Четвертая волна коронавируса накрыла Россию: Спада ждать на новогодних праздниках 2022

Раньше января 2022 года в России не стоит рассчитывать на снижение числа заболевших COVID-19.
Эксперты делают такой прогноз после исследования средней продолжительности вспышек коронавируса. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.
- Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября - ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае, - пояснил Исаев для ТАСС.
Как заявил специалист, в настоящее время в России идет рост заболеваемости, причем он более наблюдается в регионах, чем в центре.
- Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная, - пояснил он.
Как предупредил Исаев, усугубить обстановку может то, что в страну проникает новый штамм «мю», который может уклоняться от антител, выработанных у переболевших и вакцинированных граждан, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
- Если это подтвердится, это может усилить четвертую волну. Но я считаю, что раньше второй половины октября она у нас официально не начнется. Сложность прогнозов упирается в отсутствие данных по сиквенсам штаммов коронавируса в России, - заявил Исаев.