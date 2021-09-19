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Четвертая волна коронавируса накрыла Россию: Спада ждать на новогодних праздниках 2022

10:58:449/19/2021Фото: PxHere
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Усугубить обстановку может то, что в страну проникает новый штамм «мю», который может уклоняться от антител, выработанных у переболевших и вакцинированных.

В РФ может начаться новый рост заражаемости, который начнет спадать только к январю
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Раньше января 2022 года в России не стоит рассчитывать на снижение числа заболевших COVID-19.

Эксперты делают такой прогноз после исследования средней продолжительности вспышек коронавируса. Об этом рассказал основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

- Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать ее конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября - ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае, - пояснил Исаев для ТАСС.

Как заявил специалист, в настоящее время в России идет рост заболеваемости, причем он более наблюдается в регионах, чем в центре.

- Третья волна переходит в четвертую в регионах. В Москве ситуация с коронавирусом, по нашим оценкам, более спокойная, - пояснил он.

Как предупредил Исаев, усугубить обстановку может то, что в страну проникает новый штамм «мю», который может уклоняться от антител, выработанных у переболевших и вакцинированных граждан, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

- Если это подтвердится, это может усилить четвертую волну. Но я считаю, что раньше второй половины октября она у нас официально не начнется. Сложность прогнозов упирается в отсутствие данных по сиквенсам штаммов коронавируса в России, - заявил Исаев.

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