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Гинцбург предсказал гибель человечества в случае новой пандемии: Как предотвратить катастрофу

6:37:529/25/2021Фото: Kremlin.ru
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По словам ученого, людям необходимо усвоить уроки, которые преподал коронавирус, и сделать выводы, для того, чтобы сохранить жизнь на Земле.

Александр Гинцбург- глава научного центра имени Гамалеи
Сюжет: Третья волна коронавируса
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В Бердске посчитали новых зараженных и болеющих коронавирусом на 25 сентября: Еще у 258 бердчан взяли тесты на COVID-19Новая волна коронавируса накроет регионы штаммом "дельта": Где ожидается всплескЕщё 767 новости

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус стал для человечества очень серьезным испытанием и показал, что второго такого заражения новой болезнью люди могут не пережить.

- Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — заявил ученый во время прямого эфира, организованного Российским еврейским конгрессом.

Как пояснил Гинцбург, люди должны сделать выводы, как научные так и организационные, для того, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

Ранее специалист рассказал, что две трети переболевших COVID-19 получают осложнения, которые смогут сделать человека инвалидом. Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавируса — единственный способ побороть коварный вирус.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в сентябре-октябре эксперты предполагают начало четвертой волны коронавируса, которая будет страшнее предыдущих. По предположениям, инфекция мощно ударит по регионам штаммом "дельта", которым уже охвачены столичные регионы.

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