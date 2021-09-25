Гинцбург предсказал гибель человечества в случае новой пандемии: Как предотвратить катастрофу

Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что коронавирус стал для человечества очень серьезным испытанием и показал, что второго такого заражения новой болезнью люди могут не пережить.
- Я не буду оракулом и предрекать какие-то пандемии, но то, что эта пандемия показала, что второго такого, так скажем, нашествия микроорганизмов человечество может просто-таки не выдержать, — заявил ученый во время прямого эфира, организованного Российским еврейским конгрессом.
Как пояснил Гинцбург, люди должны сделать выводы, как научные так и организационные, для того, чтобы предотвратить возможную катастрофу.
Ранее специалист рассказал, что две трети переболевших COVID-19 получают осложнения, которые смогут сделать человека инвалидом. Гинцбург отметил, что вакцинация от коронавируса — единственный способ побороть коварный вирус.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в сентябре-октябре эксперты предполагают начало четвертой волны коронавируса, которая будет страшнее предыдущих. По предположениям, инфекция мощно ударит по регионам штаммом "дельта", которым уже охвачены столичные регионы.