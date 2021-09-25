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Скончались от коронавируса 35- и 38-летний пациенты за сутки на 25 сентября в Новосибирской области: Всего 12 жертв

7:56:009/25/2021Фото: Nso.ru
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В ковидных госпиталях региона с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас находятся 1 763 пациента, среди них 39 детей.

168 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Новые данные по заболеваемости коронавирусом в Новосибирской области распространил в субботу оперативный штаб.

По информации оперштаба, на утро 25 сентября в регионе зарегистрировано 62 703 случая коронавируса. В их числе  168 заразившихся, которых выявили за прошедшие сутки. За все время пандемии коронавирусную инфекцию обнаружили у 5 125 детей.

За минувшие сутки излечились от ковида 110 жителей Новосибирской области, а всего 50 041 пациент полностью выздоровел с начала пандемии.

Сообщается о новых жертвах коронавируса за последние 24 часа.

-Скончались еще 12 пациентов: мужчины в возрасте 38 лет, 40 лет, 55 лет, 62 года, 77 лет и женщины в возрасте 35 лет, 73 года, 80 лет, 87 лет, 87 лет, 89 лет, 90 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 927 человек, - уточнили в региональном оперштабе.

В ковидных госпиталях Новосибирской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него сейчас находятся 1 763 пациента, среди них 39 детей.

Сейчас лечат в реанимации 170 человек. 26 тяжелых больных подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Всего с начала пандемии в регионе сделано 2 498 724 теста на коронавирусную инфекцию.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за минувшие сутки в Бердске выявили 5 новых зараженных коронавирусом. С учетом их в городе зарегистрировано 2474 заболевших. Бердские цифры, напомним, входят в областную статистику.

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