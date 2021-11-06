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Новые мутации коронавируса привезут в Россию отдыхавшие в нерабочие дни на заграничных курортах, предупредил вирусолог

10:20:2011/6/2021
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Александр Бутенко считает безрассудным поведение граждан страны, которые с 30 октября по 8 ноября поехали за границу.

Вирусолог рассказал, какова вероятность завоза в Россию новых мутаций ковида. Фото: Pixabay.com
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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В начале ноября возросла вероятность ввоза в Россию новых мутаций COVID-19. Об этом сообщил в беседе с радио Sputnik профессор, вирусолог Центра имени Гамалеи Александр Бутенко. Он утверждает, что всему виной «головотяпство» некоторых жителей страны.

В настоящее время в России продолжается период нерабочих дней, объявленных президентом страны. Он начался 30 октября и должен закончиться 8 ноября. Эффективность принятой меры может сойти на нет из-за россиян, принявших период ограничений как время для отдыха и поездок за границу.

Вирусолог отметил, что снижение все равно будет, но оно было бы более ощутимым, если бы все граждане соблюдали ограничения у себя дома. Как пояснил Бутенко, россияне, отдыхающие на курортах Турции, Египта и других стран рискуют не только заразиться самим, но и привезти новые штаммы ковида для своих родных и близких.

- Особенно важно, что это могут быть завозы в Россию новых генетических вариантов коронавируса. Потом над ними придется ломать голову специалистам. Для этих вариантов могут потребоваться новые меры профилактики и лечения, — отметил вирусолог для радио.

В России уже начали выявлять случаи заражения новыми штаммами "мю", "лямбда" и другими, об этом ранее сообщал "Курьер.Среда". Пока такие мутации встречаются у единиц, но со временем они могут распространяться все больше.

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отдых за границейкоронавирусновые мутацииАлександр Бутенко
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