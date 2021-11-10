В Бердске поставлен новый рекорд по числу новых заболевших коронавирусом 10 ноября

В Бердске за 24 часа зафиксировано еще 17 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом общее число заразившихся выросло до 2874 пациентов. А под наблюдением врачей находятся 922 пациента. Сейчас сдано 480 ПЦР-тестов жителями города, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в регионе 10 ноября. Заразиться успели и сотрудники и ученики образовательных учреждений: 33 воспитанника, из них 30 школьников и трое детей из детских садов и один сотрудник.
Всего в городе 874 контактных человека. Из них 817 сотрудников и учеников школ, а детских садов – 57. На карантин прервали учебную деятельность 30 классов и 3 группы дошкольных заведений. А вот СОШ №2 пришлось полностью приостановить свою деятельность. Там коронавирусом заболел сотрудник пищеблока, 8011 классы были переведены на дистанционное обучение. Также один класс был закрыт по ОРВИ.