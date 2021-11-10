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«Они спасли моего сына»: В Бердске МЧС наградит 18-летнего героя и сотрудника лесхоза за реанимацию обожженного от удара током Алексея Симона при сборе шишек

6:47:2311/10/2021,Анастасия Солодкова
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В бердской противопожарной службе уверены, что Вячеслав Маковский и Константин Морозов реально вернули человека к жизни и за это достойны награды. СК возобновил расследование трагедии.

Алексей Симон с мамой на выпускном в школе. Он чудом остался жив благодаря другу и оперативно подоспевшей помощи. Фото: Предоставлено Дарьей Пашковой

В Бердске представят к награде за спасение погибающего двух человек. Они проявили настоящее мужество и самообладание, спасая 18-летнего Алексея Симона, который получил мощный удар током и едва не погиб перед сбором шишек в Бердском лесхозе. Впрочем, 26 августа не обошлось без трагедии — скончался 66-летний сотрудник лесхоза Валерий Овчинников. Для него удар током от стрелы крана, задевшей провода линии электропередачи, оказался смертельным. Его тело буквально обуглилось, сообщал «Курьер.Среда».

О том, что готовят документы на награждение спасших Алексея, «Курьер.Среда» рассказала его мама Дарья Пашкова.
- Планируют награждение Вячеслава Маковского и Константина Морозова. Я обратилась с такой просьбой. У нас уже взяли информацию о них. Сказали, что будет награждение, скорее всего, ко Дню спасателя 27 декабря в торжественной обстановке. Но может произойти и раньше, - сообщила Дарья.

Исполняющий обязанности начальника бердской противопожарной службы Вячеслав Дахов 10 ноября подтвердил «Курьер.Среда», что материалы на представление к награде двоих бердчан накануне передали в управление МЧС по Новосибирской области. По его словам, точная информация, будут ли их награждать, поступит через неделю.
- Мы вчера отправили документы, их обработают и, скорее всего, ко Дню спасателя все станет известно. Наша информация носит рекомендательный характер. Какая награда будет, я сказать не могу, - отметил Дахов.

Но он убежден, что Маковский и Морозов спасли Алексея Симона:
- Было электрическое воздействия. И эти люди реально спасли жизнь человеку.

Медалью «За спасение погибавших» награждают россиян за спасение людей во время стихийных бедствий, на воде, под землей, при тушении пожаров и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медаль входит в наградную систему РФ.

Мама обожженного при ударе током в Бердском лесхозе 18-летнего Алексея Симона считает Вячеслава Маковского, друга и одноклассника своего сына, настоящим героем. Он, рискуя получить разряд 10 тыс. вольт, оттолкнул Лешу, когда на нем уже горели кроссовки и остановилось сердце.

Алексей и Вячеслав в тот день планировали собирать шишки с помощью крана, установленном на ЗиЛе. Водителем назначили Валерия Овчинникова. Стрела подъемника задела высоковольтные провода. Водитель скончался мгновенно, получив мощный удар током. Алексей попал в реанимацию с ожогами четвертой степени. В итоге он более месяца пролежал в больнице. В новосибирском ожоговом центре ему ампутировали несколько пальцев на ноге, сделали несколько пластических операций. Но до окончания лечения еще далеко — остались глубокие раны на запястьях, где кожу и мышцы прожгло до костей, оказались задетыми сосуды и сухожилия.

- Слава оттолкнул моего сына от этой машины. Я так ему благодарна, что он не растерялся, не побоялся! Фактически он спас мне сына. И я ему обязана до конца своих дней за спасение моего ребенка. Я выражаю огромною благодарность его маме, которая воспитала такого мужественного сына. Слава — настоящий друг, не бросил в беде, настоящий герой, - заявила Дарья.

Как рассказывал сам Слава, он увидел, что Алексея трясет, подбежал, чтобы оттолкнуть его от машины. Но его отбросило волной. Он упал, но когда увидел, что у Алексея горят кроссовки, вскочил и толкнул друга. Они упали вместе — Вячеслав на Лешу. И тут он обнаружил, что у Алексея не бьется сердце. Слава закричал. Тут подбежал сотрудник лесхоза Константин Морозов. Он положил пострадавшего на колено, достал язык и сделал массаж сердца. Тогда Леша пришел в себя и открыл глаза.

Дарья говорит, что никогда не забудет того, что сделали для Алексея и для нее Вячеслав Маковский и Константин Морозов. Они подарили ее сыну вторую жизнь. И с этим согласны бердские пожарные, которые прибыли на место происшествия. При этом Слава тоже получил электротравму и тоже лежал в больнице.

Напомним, что Следственный комитет, первоначально отказавший в возбуждении уголовного дела по причине смерти «виновного», начал заново доследственную проверку в отношении Бердского лесхоза. Следователи поставили под сомнение доводы руководства предприятия о том, что никаким сбором шишек лесхоз не занимался, якобы это были личной инициативой погибшего и двух пострадавших 18-летних мальчишек, только что закончивших 11 классов.

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