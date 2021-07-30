Поздравляем сисадминов 30 июля в День системного администратора - слова восхищения

Знаешь точно, без подсказок,
Всех компьютеров секрет.
Ты найдешь поломку сразу.
Ценит каждый твой совет.
Коль с компьютером проблемы,
Все к тебе бегут скорей.
Ведь ты мастер неизменный,
Знаешь тайных сто ключей.
Так прими же поздравления
В свой прекрасный, светлый день.
Сисадмин наш драгоценный,
Счастья, радости тебе.
Мы желаем тебе света,
Жизни долгой на земле.
Не забудь свои секреты,
Будь всегда на высоте!
***
Он — компьютеров начальник,
Ноутбуков господин,
Носит должность не случайно —
Самый лучший сисадмин.
Пожелать тебе мы рады —
Пусть выходит труд любой,
Чтоб зарплата и награды
Мчались следом за тобой!
***
Администраторов системных
Поздравим в этот день мы дружно,
Работа будет пусть без сбоев,
Пусть будет меньше день загружен,
Еще желаем им здоровья
И много счастья в жизни личной,
Компьютеры пусть не подводят,
Всегда работают отлично!
***
Сисадмины, поздравляю.
Ваш сегодня славный день.
Пусть в компьютерах копаться
Никогда не будет лень.
В деле вы, бесспорно, профи,
Все пропало бы без вас.
Пусть фартит вам на работе,
Вы ребята — просто класс.
***
Компьютер, мышь, клавиатура,
Программы, монитор, upgrade,
Вас поздравляем, сисадмины,
Гиганты Ворда и Ексель!
Пускай трояны вас минуют,
Пусть будет все у вас connect,
Пусть никогда не будет багов,
Полезным будет redirect.
Пусть материнка служит вечно,
Послушным будет ваш touchpad,
Доступный сервер всегда рядом,
Весомым каждый терабайт.
Пусть ноутбук вам служит долго,
И не слетает пусть винда,
Программ пусть много выпускает
Вам в радость Голубой гигант!
Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru