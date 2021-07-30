Поздравляем сисадминов 30 июля в День системного администратора - слова восхищения
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Поздравляем сисадминов 30 июля в День системного администратора - слова восхищения

9:08:047/30/2021Фото: bipbap.ru
0

Пожелать тебе мы рады — пусть выходит труд любой, чтоб зарплата и награды мчались следом за тобой!

День системного администратора

Знаешь точно, без подсказок,
Всех компьютеров секрет.
Ты найдешь поломку сразу.
Ценит каждый твой совет.

Коль с компьютером проблемы,
Все к тебе бегут скорей.
Ведь ты мастер неизменный,
Знаешь тайных сто ключей.

Так прими же поздравления
В свой прекрасный, светлый день.
Сисадмин наш драгоценный,
Счастья, радости тебе.

Мы желаем тебе света,
Жизни долгой на земле.
Не забудь свои секреты,
Будь всегда на высоте!

***

Он — компьютеров начальник,
Ноутбуков господин,
Носит должность не случайно —
Самый лучший сисадмин.

Пожелать тебе мы рады —
Пусть выходит труд любой,
Чтоб зарплата и награды
Мчались следом за тобой!

***

Администраторов системных
Поздравим в этот день мы дружно,
Работа будет пусть без сбоев,
Пусть будет меньше день загружен,
Еще желаем им здоровья
И много счастья в жизни личной,
Компьютеры пусть не подводят,
Всегда работают отлично!

***

Сисадмины, поздравляю.
Ваш сегодня славный день.
Пусть в компьютерах копаться
Никогда не будет лень.

В деле вы, бесспорно, профи,
Все пропало бы без вас.
Пусть фартит вам на работе,
Вы ребята — просто класс.

***

Компьютер, мышь, клавиатура,
Программы, монитор, upgrade,
Вас поздравляем, сисадмины,
Гиганты Ворда и Ексель!

Пускай трояны вас минуют,
Пусть будет все у вас connect,
Пусть никогда не будет багов,
Полезным будет redirect.

Пусть материнка служит вечно,
Послушным будет ваш touchpad,
Доступный сервер всегда рядом,
Весомым каждый терабайт.

Пусть ноутбук вам служит долго,
И не слетает пусть винда,
Программ пусть много выпускает
Вам в радость Голубой гигант!

Источник: pozdravok.ru, bipbap.ru

Сафонов показал дочь: вот кем она является на самом деле
Поведение, манеры и не только: что приезжих раздражает в русских
Высоцкая в купальнике: реакция подписчиков
Главная ошибка при употреблении кофе: опасно для здоровья
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
полезные советы
Дядя оставил после себя гараж, и то, что оказалось внутри, удивило всю семьюполезные советы
Отменить
SportzBonanza
Это самые Умные Породы собак, которых можно найти на ЗемлеSportzBonanza
Отменить
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощи
Отменить
полезные советы
Вот что говорит о вашей личности ваша поза!полезные советы
Отменить
полезные советы
Не поверите, что произойдет через неделю после того, как вы воткнете розовый стебель в картофель! Это удивительно!полезные советы
Отменить
полезные советы
Протрите лицо внутренней частью кожуры и подождите полчаса, прежде чем тщательно умыться.полезные советы
Отменить
полезные советы
Она кладет половинку лимона рядом с кроватью. Зачем? Это должен попробовать каждый!полезные советы
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в Новосибирске
Отменить
Особенности русских женщин, которые раздражают американцев
Что творит сало с организмом: правда и мифы
91-летний дедушка прославился в сети шуткой над внучкой
С какой просьбой обратились крымские татары к Турции
праздникпоздравленияпраздникиДень системного администратораоткрытки
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

На юго-востоке Москвы страшно горит крупный склад. Смотрите видео
8:53:05 7/30/2021
На юго-востоке Москвы страшно горит крупный склад. Смотрите видео
Нежнейшие поздравления для самых родных тестя и свекра в праздник 30 июля 2021 года
8:49:36 7/30/2021
Нежнейшие поздравления для самых родных тестя и свекра в праздник 30 июля 2021 года
БердскСколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 30 июля в Бердске, стало известно
8:40:36 7/30/2021
Сколько зараженных коронавирусом нашли за сутки на 30 июля в Бердске, стало известно
Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
8:20:51 7/30/2021
Какой сегодня церковный праздник 30 июля 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
30 июля - Международный день дружбы: лучшему другу поздравление
8:06:03 7/30/2021
30 июля - Международный день дружбы: лучшему другу поздравление
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 июля 2021 в России и мире
7:40:18 7/30/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 30 июля 2021 в России и мире
С днем сисадмина 30 июля - открытки и яркие поздравления
7:03:36 7/30/2021
С днем сисадмина 30 июля - открытки и яркие поздравления
БердскПо погоде 30 июля в Бердске можно узнать о дождливой осени
6:30:09 7/30/2021
По погоде 30 июля в Бердске можно узнать о дождливой осени
8 удивительных причин начать день с лимонной воды
6:00:32 7/30/2021
8 удивительных причин начать день с лимонной воды
БердскСильный геоудар магнитной бури 30 июля 2021: Как метеопаты переживают шторма в магнитосфере Земли
5:45:39 7/30/2021
Сильный геоудар магнитной бури 30 июля 2021: Как метеопаты переживают шторма в магнитосфере Земли
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
30.07
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость
More stories to check out before you go
Keep on reading
Подробности трагедии: Скончался терявший сознание 8-летний мальчик после отказа в медпомощиИдет внутрибольничная служебная проверка, уже создана комиссия. Вероятно, потом будет и проверка Минздрава, и Следственного комитета.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Смерть 2-месячной дочери от коронавируса подозревает ее мать в НовосибирскеМать погибшего ребенка утверждает, что в справке о смерти написана причина - пневмония, вызвана вирусом COVID-19. Минздрав заявил, что нет еще выводов патологоанатомической экспертизы.Курьер Среда
Group 3
Отменить
Почему покончил с собой Сергей Рукин в тире Новосибирска на глазах у инструктора. Подробности трагедииПогибший являлся индивидуальным предпринимателем. Он занимался изготовлением новейшего моечного оборудования. Исходя из открытых данных, у погибшего остался брат и племянницы из Краснодара. По некоторым данным, мужчина болел онкологией и был одинок.Курьер Среда
Group 3
Отменить
9 дней после смерти: что это значит и как правильно поминать усопшихВ православной традиции поминовению усопших уделяется особое внимание. Несоблюдение традиций по религиозным писаниям может лишить покойного райской, а на родственников навлечь тяжкий грех.Курьер Среда
Group 3
Отменить
' ' '
' ' '